Puig quiere un papel más activo de la Ejecutiva para ensanchar las bases socialistas en el año preelectoral

La política también son gestos, especialmente en los inicios de ciclo. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha dibujado una estructura del partido que se mimetiza con la del gobierno de la Generalitat Valenciana y apunta en sus perfiles a las que serán sus líneas de acción en el año preelectoral. La primera reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional, celebrada en Alicante este lunes, ha dictaminado que el partido debe movilizarse para acudir a la manifestación convocada por la plataforma 'Finançament Just' para exigir un cambio de modelo este sábado.

El también presidente de la Generalitat manifiesta su deseo de que el organismo sea más activo y mantenga una reunión semanal de trabajo. El dirigente quiere que se visualice que el partido trabaja "en los problemas reales de los y las valencianas": "El empleo, la justicia social y la sostenibilidad deben ser las banderas de la Comunitat Valenciana, y para ello va a trabajar este nuevo equipo", ha afirmado tras el primer encuentro del equipo que surge del cónclave.

La composición del órgano directivo está plagado de anticipos de lo que será la acción del partido, prácticamente bajo el control del secretario general, sin apenas oposición interna. La presidencia es para la consellera de Sanidad, Ana Barceló, como puesta en valor de su gestión durante la pandemia, a la que siguen varios secretarios autonómicos y directores generales del Gobierno valenciano. La portavocía del partido recae en Ana Domínguez, recién nombrada vicesecretaria general y de Igualdad, un cargo de nueva creación que simboliza la apuesta feminista del partido.

El presidente autonómico incorpora a expertos que le asesoran desde el estallido de la pandemia y a perfiles hasta ahora independientes a la formación, además de dotar de visibilidad a la acción en áreas como la financiación autonómica y la salud mental. En esta línea, José Antonio Pérez, uno de los expertos del Consell en financiación y recién nombrado secretario de política económica, ha recalcado que "es necesario que los y las socialistas acudan a las concentraciones de este fin de semana, al ser un problema grave que afecta a nuestro territorio y que todavía no está resuelto".

El líder de los socialistas valencianos recalca que se debe conseguir una posición unánime en la reforma del sistema de financiación, que pasa por incorporar al PP al acuerdo. "El PP debe adoptar una postura favorable al cambio del sistema, aquí, en Galicia, en Andalucía y en toda España, porque el acuerdo es la única vía para alcanzar un cambio", ha instado Puig, que ha recordado el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la propuesta para un nuevo modelo y los fondos transitorios de compensación. "El presidente Pedro Sánchez ha respaldado este fin de semana tanto la necesidad de impulsar un nuevo sistema, como de adoptar las decisiones oportunas para que los valencianos tengamos los recursos necesarios hasta que se produzca ese cambio", ha indicado.

El dirigente autonómico recalcó en su discurso de clausura que el partido no debe perder el tiempo, que llegan tiempos de especial importancia para la recuperación económica y social y que el enemigo no está en sus filas: “El combate está ahí fuera, no está aquí dentro. No podemos perder el tiempo en auténticas chorradas. Este partido sale de este congreso más fuerte, más unido y más útil para los ciudadanos". Y quiere que se note.