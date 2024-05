Rocafort (PP) borra un mural crítico con el “genocidio” de Israel el mismo día que España reconoce el Estado de Palestina

El mismo día en que el Gobierno de España reconocía oficialmente el estado de Palestina, junto a Irlanda y Noruega, el ayuntamiento de Rocafort, una localidad de la comarca valenciana de l'Horta Nord gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta en coalición con Vox, eliminaba un mural pintado por una artista valenciana (@galletamaria) que mostraba la solidaridad con el pueblo palestino. En la obra, pintada sobre una larga tapia en la que hay otros muchos murales, se podían leer mensajes como: “Free Palestine” (libertad para Palestina); “Cease fire now” (Alto el fuego ya); o “We are all against the genocidal state of Israel” (Todos estamos en contra del estado genocida de Israel).

Algunos vecinos levantaban la voz de alarma el pasado martes al comprobar que el mural en cuestión había aparecido pintado totalmente de blanco, cosa que no había sucedido con las dos pinturas que se encuentran a ambos lados y que no contienen ningún mensaje político.

La autora de la pintura, en declaraciones a elDiario.es se sorprendía por lo sucedido y reconocía que, aunque es habitual que las obras puedan sufrir actos vandálicos, no lo es tanto que se actúe de esta forma. En este sentido, recuerda que sucedió algo similar el pasado mes de diciembre en otro mural de apoyo a Palestina, en el que colaboró, realizado en el barrio valenciano de Benimaclet.

En su opinión, la importancia de esta obra es que haya sufrido “un acto de censura”, y recuerda que la obra fue realizada el pasado mes de marzo, “concretamente, el día 26”. “Fuimos unos amigos a pintar en esa pared, que desde hace años se viene utilizando para la realización de murales sin ningún tipo de problema, estuvimos todo el día y yo hice el mío y mis compañeros se encargaron de pintar los que están a los lados”, relata. María explica que el permiso para pintar en esa larga tapia viene de lejos, “en su día se le dio a una persona, de forma verbal, y desde entonces viene utilizándose como lienzo para murales por multitud de artistas”.

A su juicio, existe “una intencionalidad clara” en el 'borrado' de este mural: “Es muy significativo el día en que se borró”. Igual que considera relevante que sólo se pintara de blanco el que tenía un mensaje político claro y no se tocara el resto, cuando se trata de un mural muy extenso repleto de pintadas.

El ayuntamiento aduce que no hay permiso

El Ayuntamiento de Rocafort reconoce a elDiario.es que actúo de oficio, y no a instancias de ningún vecino por alguna queja, y justifica el borrado de esta obra porque su autora no solicitó el correspondiente permiso: “En febrero se autorizó a una asociación a que pintara en la zona sin entrar a valorar el mensaje, pero en este caso no había ni solicitud ni comunicación alguna”. Cuestionados sobre por qué se ha borrado un mural en concreto y no los que había a los lados, que se pintaron el mismo día por el mismo grupo de artistas, el consistorio indica que “cuando se sepa si había autorización en esos casos o no, se actuará en consecuencia”.

Así mismo, insisten en que no se trata del mensaje y que no es una cuestión política: “Nos llama la atención que para cualquier trámite se tenga que solicitar un permiso municipal y en este caso no se haya hecho; por eso actuamos, y parece que el ayuntamiento obre mal”.

Sin embargo, estos argumentos contrastan con las palabras esgrimidas por el alcalde, el popular Gorka Gómez, en el pleno del pasado martes, cuando afirmó que se podía tener “más o menos mano” con determinados grafitis u obras sin tengan autorización, para matizar posteriormente que aquellas “que contengan expresiones políticas, religiosas, sexuales, de Palestina, Afganistán o de gays nosotros las vamos a volver a censurar”.

“Total rechazo” de los vecinos

L'Associació Veïns i Veïnes Antonio Machado de Rocafort ha manifestado su “total rechazo” a la decisión del equipo de gobierno local de borrar el mural en apoyo a Palestina, una decisión que han calificado de “censura”, al tiempo que señalaban que la pintura compartía espacio, desde el mes de marzo, junto con otros graffitis en el Passeig de la Sèquia y han exigido que “se respete la libertad de expresión”.

Desde la entidad vecinal lamentan la “arrogancia” del alcalde durante el pleno municipal de este martes donde justificó su eliminación. A preguntas de los grupos de la oposición, el primer edil de Rocafort manifestó: “Es una decisión del alcalde”.