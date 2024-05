Rocafort (PP) esborra un mural crític amb el “genocidi” d’Israel el mateix dia que Espanya reconeix l’estat de Palestina

El mateix dia que el Govern d’Espanya reconeixia oficialment l’estat de Palestina, juntament amb Irlanda i Noruega, l’Ajuntament de Rocafort, una localitat de la comarca valenciana de l’Horta Nord governada pel Partit Popular amb majoria absoluta en coalició amb Vox, eliminava un mural pintat per una artista valenciana (@galletamaria) que mostrava la solidaritat amb el poble palestí. En l’obra, pintada sobre una llarga tàpia en què hi ha molts altres murals, es podien llegir missatges com: “Free Palestine” (Llibertat per a Palestina), “Cease fire now” (Alto el foc ja), o “We are all against the genocidal state of Israel” (Tots estem en contra de l’estat genocida d’Israel).

Alguns veïns alçaven la veu d’alarma dimarts passat en comprovar que el mural en qüestió havia aparegut pintat totalment de blanc, cosa que no havia passat amb les dues pintures que hi ha a banda i banda i que no contenen cap missatge polític.

L’autora de la pintura, en declaracions a elDiario.es, se sorprenia pel que havia passat i reconeixia que, encara que és habitual que les obres puguen patir actes vandàlics, no ho és tant que s’actue d’aquesta manera. En aquest sentit, recorda que va esdevindre una cosa semblant el mes de desembre passat en un altre mural de suport a Palestina, en què va col·laborar, fet en el barri valencià de Benimaclet.

En la seua opinió, la importància d’aquesta obra és que haja patit “un acte de censura”, i recorda que l’obra es va fer el mes de març passat, “concretament, el dia 26”. “Vam anar uns amics a pintar en aquesta paret, que des de fa anys s’utilitza per a la realització de murals sense cap mena de problema, hi vam estar tot el dia i jo vaig fer el meu i els meus companys es van encarregar de pintar els que estan als costats”, relata. María explica que el permís per a pintar en aquesta llarga tàpia ve des de lluny, “en el seu moment se li va donar a una persona, de manera verbal, i des de llavors s’utilitza com a llenç per a murals per multitud d’artistes”.

A parer seu, hi ha “una intencionalitat clara” en l’‘esborrament’ d’aquest mural: “És molt significatiu el dia en què es va esborrar”. Igual que considera rellevant que només es pintara de blanc el que tenia un missatge polític clar i no es tocaren la resta, tot i que es tracta d’un mural molt extens ple de pintades.

L’Ajuntament addueix que no hi ha permís

L’Ajuntament de Rocafort reconeix a elDiario.es que va actuar d’ofici, i no a instàncies de cap veí per alguna queixa, i justifica l’esborrament d’aquesta obra perquè l’autora no va sol·licitar el permís corresponent: “Al febrer es va autoritzar una associació que pintara en la zona sense entrar a valorar el missatge, però en aquest cas no hi havia ni sol·licitud ni cap comunicació”. Qüestionats per què s’ha esborrat un mural en concret i no els que hi havia als costats, que es van pintar el mateix dia pel mateix grup d’artistes, el consistori indica que, “quan se sàpia si hi havia autorització en aquests casos o no, s’actuarà en conseqüència”.

Així mateix, insisteixen que no es tracta del missatge i que no és una qüestió política: “Ens crida l’atenció que per a qualsevol tràmit s’haja de sol·licitar un permís municipal i en aquest cas no s’haja fet; per això actuem, i sembla que l’Ajuntament obre malament”.

No obstant això, aquests arguments contrasten amb les paraules esgrimides per l’alcalde, el popular Gorka Gómez, en el ple de dimarts passat, quan va afirmar que es podia tindre “més o menys mà” amb determinats grafits o obres sense autorització, i va matisar posteriorment que les “que continguen expressions polítiques, religioses, sexuals, de Palestina, l’Afganistan o de gais, nosaltres les tornarem a censurar”.

“Total rebuig” dels veïns

L'Associació Veïns i Veïnes Antonio Machado de Rocafort ha manifestat el seu “total rebuig” a la decisió de l'equip de govern local d'esborrar el mural en suport a Palestina, una decisió que han qualificat de “censura”, al mateix temps que assenyalaven que la pintura compartia espai, des del mes de març, juntament amb altres grafitis en el Passeig de la Sèquia i han exigit que “es respecte la llibertat d'expressió”.

Des de l'entitat veïnal lamenten l'“arrogància” de l'alcalde durant el ple municipal d'aquest dimarts on va justificar la seua eliminació. A preguntes dels grups de l'oposició, el primer edil de Rocafort va manifestar: “És una decisió de l'alcalde”.