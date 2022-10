Troy Vettese, historiador medioambiental: “El Green New Deal es un programa vagamente keynesiano y no pide mucho a la gente”

Troy Vettese es historiador ambiental especializado en economía ambiental, estudios animales e historia de la energía. En 2019 completó su doctorado en Historia en la Universidad de Nueva York y hasta 2021 trabajó en la Universidad de Harvard como investigador postdoctoral William Lyon Mackenzie King. Autor de numerosos artículos científicos, en España su último trabajo es Half-Earth Socialism. A Plan to Save the Future from Extinction, Climate Change and Pandemics, editado por Verso. El autor conversa por correo electrónico con elDiario.es antes de su ponencia en el Festival d'Humanitats de Dénia, donde aborda los horizontes del cambio climático.

La jornada en la que participa plantea si es posible evitar el pensamiento distópico respecto a la crisis climática. ¿Cómo se puede salir del bloqueo?

La distopía tiene su sentido: las cosas están realmente mal. Si acaso, no estamos hablando lo suficiente sobre nuevas pandemias, geoingeniería, colapso de ecosistemas, etc. En lugar de sentir desesperación, estos desastres que se avecinan deberían impulsarnos a considerar alternativas. Encuentro extraño cuando la gente dice que es imposible imaginar algo más allá del statu quo, ¿lo es realmente? Creo que los socialistas y los ecologistas simplemente no han intentado remodelar seriamente sus visiones del mundo desde sus derrotas en la década de 1980. Sabemos que el capitalismo no va a resolver la crisis ambiental, quiero decir, ¿quién realmente tiene fe en los programas de reducción de emisiones o en la próxima reunión de la COP? Por otro lado, ha habido un progreso significativo en las últimas dos décadas en términos de tecnología de energía renovable y nuestro conocimiento sobre la reducción del carbono mediante la renaturalización. También contamos con herramientas avanzadas para modelar la economía y la biosfera que pueden ayudarnos a delinear una variedad de utopías.

Cuando imaginamos posibles utopías, necesitamos enfrentar algunos problemas básicos. Primero, debemos decidir qué límites poner en nuestro intercambio con la naturaleza: ¿cuánta tierra y mar necesitamos preservar para detener la extinción masiva, secuestrar carbono y prevenir el derrame zoonótico? Segundo, ¿de dónde vamos a sacar nuestra energía y cuáles deberían ser nuestras cuotas energéticas? Una vez que averigüemos eso, podemos comenzar a imaginar cómo deberíamos cultivar nuestros alimentos, planificar nuestras ciudades, etc. A partir de aquí, podemos profundizar en los temas realmente difíciles, como qué mecanismos guían la producción si renunciamos a los mercados y cómo es la verdadera democracia. El pensamiento utópico es útil porque podemos ver qué compensaciones debemos considerar, así como qué problemas son resolubles y cuáles requieren un trabajo arduo.

La izquierda ha utilizado en el pasado el concepto de colapso o planeta inhabitable, que representan el futuro cercano como un apocalipsis. ¿Cree que este tipo de discurso político, el que ve el cambio climático como algo ineludible, paraliza las acciones que debemos tomar, o tal vez sirva para la movilización?

Cuando dices 'la izquierda', diferenciaría entre ambientalistas (que tienden a ser malthusianos) y socialistas (la mayoría de los cuales son marxistas). Los socialistas son 'prometeicos' en el sentido de que creen que la humanidad puede controlar la naturaleza, razón por la cual son fanáticos de la geoingeniería, la energía nuclear y otras tecnologías de riesgo. Simplemente piensan que el capitalismo no es muy bueno controlando la naturaleza, pero el socialismo sería mejor en eso. No estoy de acuerdo con este punto de vista, pero es la posición socialista ortodoxa.

Los ambientalistas creen que los apocalipsis son inevitables porque ven a la sobrepoblación como la causa última de las crisis ambientales. Como predijo el reverendo Malthus hace más de dos siglos, la superpoblación se corregiría con el 'control' del hambre, las enfermedades, la guerra, etc. El punto final de esta lógica es que el medio ambiente estaría mejor si no hubiera personas, razón por la cual existen éxitos de ventas como El mundo sin nosotros. Al igual que el prometeísmo de los socialistas, creo que el maltusianismo está equivocado. Como los ecologistas carecen de una concepción del capitalismo, no pueden imaginar una alternativa a él y culpan a la naturaleza humana y su capacidad reproductiva de lo que en realidad es un problema causado por un sistema económico irracional. No creo que los humanos estén en peligro de extinción. El cambio climático se 'resolverá' en los términos de los capitalistas a través de la geoingeniería, que será desastrosa, pero permitirá que el capitalismo siga adelante, y luego la gente dirá que los ambientalistas fueron innecesariamente alarmistas. El discurso apocalíptico es inútil, ensombrece la percepción de la crisis.

A menudo, el cambio climático se considera un asunto futuro. ¿Se están adaptando las ciudades a las consecuencias ya existentes? Inundaciones, aumento de las temperaturas...

El cambio climático obviamente ya está aquí y no estamos preparados. ¿Cuántas personas murieron a causa del calor este año? ¿En Europa? ¿En India? Decenas de miles por lo menos.

En uno de sus trabajos recientes, en New Left Review, contrapone el decrecimiento con el New Green Deal. ¿Por qué considera estas ideas como opuestas? ¿En el contexto capitalista actual, podemos lograr una solución efectiva a los problemas ambientales? [La pregunta hace referencia al título Decrecimiento vs Green New Deal, volumen colectivo editado por Traficantes de Sueños]

Creo que has cometido un error. Mi libro Half-Earth Socialism (junto con The Future is Degrowth ) fue reseñado por Matthew Huber como un contraste con su propio trabajo sobre el Green New Deal. No soy un decrecentista, ni apuesto mucho con el GND. El 'socialismo de la mitad de la tierra', el marco que Drew Pendergrass (mi coautor) y yo desarrollamos, no pertenece a ningún lado del debate. El Green New Deal es un programa vagamente keynesiano y no pide mucho a la gente. Si alguien cree que todo lo que tenemos que hacer es comprar coches eléctricos y colocar algunos paneles solares, entonces no entiende la crisis ambiental o el capitalismo.

Necesitamos resolver la crisis ambiental en todas sus facetas: clima, extinción, zoonosis, eutrofización, contaminación, etc., y debemos encontrar un sistema económico más allá del capitalismo, ya que estos problemas en base a los requerimientos del mercado global. El problema con los decrecentistas es que nunca te dicen cuánta actividad económica se debe restringir, qué sectores y cómo organizar la producción, ¿con mercados, planes, comunas anarquistas? No está claro. Nuestro libro trata de tener en cuenta las ventajas y desventajas reales que tenemos que enfrentar, a diferencia de los green new dealers y ofrece un marco más detallado sobre qué partes de la economía realmente deben reducirse.

En el trabajo anterior, introduce el concepto de reforestación masiva. ¿Cómo se puede implementar eso?

La reforestación es parte intrínseca de esto, pero tal vez 'renaturalización' sea un mejor concepto, ya que necesitamos restaurar los ecosistemas marinos como los bosques de algas marinas y las praderas marinas, así como los terrestres como los bosques y las praderas (que pueden no tener árboles, pero aún así son importantes). La ciencia de la renaturalización es una disciplina relativamente nueva y tiene debates internos, pero en general se puede decir que lo que necesitamos son 'núcleos, corredores y carnívoros'. Es decir, necesitamos grandes ecosistemas intactos, necesitamos conectarlos (para que los animales puedan moverse) y necesitamos reintroducir especies extirpadas. Estos tienden a ser carnívoros, como lobos, osos, pumas, leones, etc., pero muchas otras especies son importantes, como los grandes herbívoros migratorios, que juegan un papel importante en el transporte de nutrientes desde la costa hacia el interior continental.

Los ecologistas tienden a ser un grupo bastante conservador, y creen que esto se puede lograr haciendo que los filántropos compren muchas tierras, o convirtiendo áreas en cotos de caza y ranchos exóticos (para los glotones que quieren comer bisontes o tauros, una vaca que es genéticamente similar a los extintos uros). Estos enfoques son reaccionarios, crueles y estúpidos. Lo que necesitamos es una planificación a gran escala para poder reservar más territorio para la renaturalización. Sin embargo, esto significa que debemos decidir colectivamente cuánto tomamos de la naturaleza. Hay una industria que utiliza la mayor parte de la tierra del mundo (4.000 millones de hectáreas, equivalentes a cuatro Canadás), y esa es la industria ganadera. Si queremos reconstruir el mundo, debemos dejar de comer carne y pescado. Afortunadamente, esto es algo bastante fácil de hacer, especialmente en comparación con la transición energética.

Las propuestas del Green New Deal apuntan a cambiar los combustibles fósiles por energías verdes. ¿Es suficiente? ¿Si hay sectores en los que todavía no es posible esa transformación, estamos ante transformaciones a dos velocidades? ¿Eso genera más desigualdad?

No, el GND es solo un punto de partida. También habrá muchas velocidades para la transición. Como dije, la comida es lo más rápido que puedes cambiar. La construcción de infraestructura es más lenta, y la investigación de nuevas tecnologías es aún más lenta. Algunos procesos industriales realmente no tienen buenos sustitutos ecológicos, como el combustible para aviones, el coque o el clínker. Esto significa que será difícil reemplazar parte del uso de combustibles fósiles durante algún tiempo, por lo que es aún más importante que podamos tener una reconstrucción a gran escala para absorber muchas gigatoneladas de carbono. También significa que esos sectores deberían reducirse al mínimo, lo que significa que no deberíamos desperdiciar cemento, acero y desplazamientos en cosas tontas.

En general, será más fácil tener una transición energética si el consumo de energía se reduce significativamente en el norte global. La construcción de una enorme infraestructura energética nueva llevará mucho tiempo, pero se puede hacer más rápido si la producción de energía se restringe en el norte global. También es una cuestión de igualdad: ¿por qué los norteños deberían consumir más energía que los sureños? El consumo de energía tiene que converger en alguna parte y no puede converger en los niveles del norte. Además, las renovables tienen una baja densidad de potencia (vatios producidos por metro cuadrado), por lo que ocupan mucho espacio. Si el transporte no está electrificado y se usan biocombustibles, entonces se necesitarían grandes extensiones de tierra para reemplazar la gasolina. Por lo tanto, la transición energética entra en conflicto con los objetivos de reconstrucción y el consumo de carne a gran escala. No hay suficiente tierra para todos, tenemos que hacer concesiones.

Hay una parte de la sociedad que pide grandes acuerdos entre países para reducir las emisiones de carbono y acelerar la transición ecológica. ¿Cómo han sido estos pactos ecológicos a lo largo de la historia?

Claro, la diplomacia ambiental tiene más de un siglo. Probablemente el ejemplo más antiguo de esto es la International Joint Commission, que administra las aguas transfronterizas entre Canadá y los EE. UU., en términos de pesca, contaminación y otros temas. El Protocolo de Montreal, que prohibió los CFC y protegió la capa de ozono, es un gran éxito. Sin embargo, diría que no soy demasiado optimista sobre la entrada en vigor de un tratado sobre el carbono en el corto plazo. Los costos son simplemente demasiado altos, los movimientos sociales son demasiado débiles y la alternativa de la geoingeniería es demasiado tentadora.

La ultraderecha utiliza el argumento de que el cambio climático ha existido siempre, que la Tierra ha pasado por edades climáticas, pero ¿Qué diferencias hay entre el actual y etapas pasadas? ¿Cómo contraargumentar estas posiciones?

Este es un argumento estúpido. Las plantas causaron la extinción del Devónico hace más de 300 millones de años cuando la vida vegetal pasó del mar a la tierra, destruyendo el mundo en el que habitaban. Pero, ¿tenemos el mismo conocimiento que las plantas? ¿Cuánto sufrimiento queremos causar?

¿Históricamente, cuál ha sido la correlación entre el cambio climático y la proliferación de enfermedades y epidemias?

No estoy de acuerdo con el encuadre de esta pregunta. Creo que hay una tendencia a reducir todos los problemas ambientales al clima. El clima importa, pero no es el motor principal de todo. Si nos preocupamos por las epidemias, y deberíamos, deberíamos estar hablando de la cría de animales (principalmente, pero no solo, la cría industrial) y el comercio de animales exóticos (para alimentos, medicinas y mascotas). Tener miles de millones de animales domesticados significa que hay muchos huéspedes potenciales para que evolucionen las enfermedades. Además, alimentar a todos estos animales requiere la destrucción de los ecosistemas para cultivar forrajes y pastos, lo que también podría causar un contagio zoonótico.

La caza furtiva empuja a las personas a adentrarse cada vez más en ecosistemas previamente intactos, mientras que el comercio de animales exóticos pone a los animales uno al lado del otro en mercados, que nunca se acercarían entre sí en la naturaleza; probablemente así fue como surgió el SARS-CoV-2. Tanto la caza furtiva como la ganadería han tenido un auge desde la década de 1970, por lo que el ritmo de aparición de nuevas zoonosis también ha aumentado de forma espectacular. El cambio climático empeora todo esto, pero debemos hablar sobre el veganismo y la reconstrucción como las soluciones definitivas para evitar que surjan nuevas zoonosis.