Ximo Puig busca recuperar Catalunya como un aliado estratégico en la reivindicación de la nueva financiación autonómica

El presidente catalán, Pere Aragonès (Esquerra), visita este miércoles a su homólogo valenciano, el socialista Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat. Se trata de la primera visita de un mandatario catalán a València desde que en septiembre de 2016 Carles Puigdemont se entrevistara con Puig en la capital valenciana y es un nuevo intento del jefe del Gobierno para ganar un aliado en cuestiones que resultan clave para ambos territorios, como pueden ser la financiación autonómica o el impulso a una infraestructura vital para ambas economías como es el Corredor Mediterráneo. Además, Puig se puede erigir también en un interlocutor válido entre el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, propiciando el diálogo entre ambas partes.

El jefe del Consell pretende que se desbloquee cuanto antes la reforma del modelo de financiación autonómica y considera que Catalunya, con la que la Comunitat Valenciana comparte la reivindicación de que el criterio fundamental sea el poblacional, "puede ser un actor importante". Del mismo modo, ambos territorios, además de lazos culturales, tienen unos importantes vínculos económicos y comerciales: Catalunya es el primer cliente comercial valenciano y la Comunitat Valenciana el segundo de los catalanes.

En busca de diálogo

Desde que Ximo Puig llegó a la presidencia de la Generalitat Valenciana, en junio de 2015, el dirigente socialista siempre ha intentado tender puentes con el Gobierno catalán, algunas veces con más éxito y otras con menos. Así, al poco de acceder al cargo (agosto de 2015) mantuvo un encuentro informal en Mahón (Menorca) con el entonces president Artur Mas, quien había iniciado el proceso soberanista en Catalunya.

Esta comunicación entre los máximos representantes de ambas autonomías se mantuvo con Puigdemont al frente del Govern, y ambos presidentes protagonizaron visitas oficiales a su homólogo vecino, en plena efervescencia del 'Procés'. Puigdemont visitó València en septiembre de 2016 en un intento de "normalizar" las relaciones entre ambas instituciones. Previamente, en mayo de ese mismo año, Puig visitó Barcelona y protagonizó un breve encuentro formal con el exdirigente independentista en el que se pusieron sobre la mesa cuestiones como el Corredor Mediterráneo.

Un presidente valenciano no acudía a la Generalitat de Catalunya desde septiembre de 2011, cuando el popular Alberto Fabra se reunió en Barcelona con el catalán Artur Mas y el murciano Ramón Luis Valcárcel para abordar el Corredor Mediterráneo, mientras que la última visita oficial de un mandatario catalán a València se produjo en 2009, cuando el socialista José Montilla, entonces presidente de la Generalitat de Catalunya, se entrevistó en el Palau de la Generalitat con el popular Francisco Camps, con el tema de la financiación entonces también como protagonista.

Las relaciones entre ambos gobiernos autonómicos, sin embargo, se enfriaron de forma considerable con la llegada de Quim Torra al Gobierno catalán, con quien Puig no tuvo la ocasión de reunirse. El dirigente socialista valenciano participó en septiembre de 2018 en la ciudad condal, junto a 1.500 empresarios, en un acto en defensa del Corredor Mediterráneo, una cita en la que Torra decidió no participar. En unos meses en los que los vínculos entre la Generalitat de Catalunya y el resto de Administraciones del Estado no eran los más cordiales, Puig consideró que las relaciones entre ambas Administraciones se habían enfriado y que no se daban las circunstancias para entrevistarse con Torra.

Reunión con el 'vicepresidente' Aragonès

La de este miércoles no será la primera entrevista entre Puig y Aragonès. El mandatario socialista visitó Barcelona en diciembre de 2020 y se entrevistó con el entonces vicepresidente catalán en funciones -tras la inhabilitación de Torra y previo a las elecciones catalanas de febrero de 2021- en un intento de recuperar la normalidad institucional entre ambos Gobiernos. Puig inauguró en la capital catalana el ciclo de conferencias 'España en el contexto geopolítico de la postpandemia', organizado por el Cercle d'Economia de Barcelona. Ambos políticos destacaron entonces la "buena sintonía" del encuentro.

Pero no solo es Catalunya. Ximo Puig ha intensificado sus relaciones institucionales con otras autonomías vecinas, con las que comparten reivindicaciones. Así, este mes de septiembre el dirigente valenciano tiene previsto mantener una cumbre con el presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, para tejer alianzas por la financiación autonómica. Este mismo verano, Puig también se reunió en Palma de Mallorca con su homóloga balear, Francina Armengol.