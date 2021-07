Puig y Armengol activan el eje mediterráneo Valencia-Palma: interconectividad, cultura y fondos europeos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y su homóloga balear, Francina Armengol han escenificado en Palma el nuevo eje entre las Illes Balears y la Comunitat Valenciana: una economía azul basada en la interconectividad, en los lazos culturales y en un eje euromediterráneo alejado de la visión centralizadora de España. Frente a la "aspiradora" madrileña, los territorios periféricos comienzan a alzar la voz y a establecer alianzas estratégicas. La cumbre bilateral organizada por los gobiernos balear y valenciano ha reunido a un nutrido grupo de empresarios vinculados a ambos territorios, cargos autonómicos y medios de comunicación para asistir a unas mesas redondas que versan sobre los aspectos más relevantes del eje Valencia-Palma: desde la cultura, el último debate relegado al final, hasta el eje mediterráneo y los fondos europeos.

Se abre así "una nueva etapa" en las relaciones valenciano-baleares, según ha dicho en una breve comparecencia al inicio de la cumbre Ximo Puig, quien se ha referido a los "vínculos" e "intereses de futuro" que ambas comunidades comparten. "Un paso adelante en la manera de entender la España real, basada en muchas miradas desde la diversidad y la suma permanente", ha agregado Puig. La sempiterna reforma del modelo de financiación ha sobrevolado la primera jornada de la cumbre. El presidente valenciano ha remarcado que "tanto la Comunitat Valenciana como Baleares se han visto en divergencia respecto a la media de renta per cápita respecto a la media española".

La presidenta balear Francina Armengol ha enmarcado el encuentro en los lazos culturales y económicos que comparten ambos territorios. Armengol ha reivindicado la posición de las Illes Balears y la Comunitat Valenciana en la España "periférica" y "plural", que es "muy real", ha dicho. "La centralidad no tiene en cuenta la gran diversidad que podemos proporcionar la sociedad valenciana y la balear", ha declarado la presidenta isleña, quien también ha reivindicado la estrategia de "salvar vidas" y poder reactivar la economía "de forma segura" en el contexto de la resaca de los brotes producidos a consecuencia de los viajes de fin de curso de alumnos de toda España a las islas.

La vicepresidenta valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha aseverado que el año pandémico ha demostrado la importancia del "músculo de los servicios públicos". Oltra ha ido más allá que los presidentes socialistas y ha pedido al Gobierno central medidas para la reforma de la financiación autonómica. "No vale decir ahora que vendrán fondos europeos y que eso nos dará un cierto balón de oxígeno, nosotros lo que querremos es una solución a largo plazo", ha dicho. "No sólo están Madrid y Catalunya en España", ha advertido Oltra, quien ha argumentado que "España debe ser un lugar donde todos los territorios se sientan cómodos".

La vicepresidenta Mónica Oltra ha destacado las "sinergias" entre los gobiernos valenciano y balear en materia de reivindicación de la reforma del sistema de financiación. "No podemos ir poniendo parches a algo que debe tener una solución largo plazo. En el caso de la Comunitat Valenciana es sangrante, somos la única comunidad de España que tenemos la renta per cápita por bajo de la media estatal y pagamos a otra comunidades que tienen mejor renta per cápita y menos tasa de pobreza. Eso lo que está haciendo es desanimarnos".

Interconectividad y corredor mediterráneo

El comisionado del Gobierno de España para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, ha lanzado las reflexiones más relevantes de la primera jornada de la cumbre en una mesa redonda con el conseller portavoz balear, Iago Negueruela; el presidente de Baleària, Adolf Utor; el presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu; el consejero delegado de Melià, Gabriel Escarrer, y la vicepresidenta del grupo Ibesrostar, Sabina Fluxà. "Estamos a punto de iniciar una interconectividad 2.0", ha explicado Boira, quien ha recordado que en apenas dos años se pondrá en marcha la primera autopista ferroviaria entre Madrid y el Puerto de Valencia que "abre nuevas posibilidades de transporte para las Illes Balears".

Las grandes navieras, ha apuntado Boira, ya están engullendo divisiones ferroviarias para sus propios negocios (el comisionado para el corredor mediterráneo se ha referido específicamente a la recién creada división de trenes creada por el empresario Vicente Boluda y a la compra de la división de ferrocarriles portugueses por parte de la multinacional MSC). El geógrafo ha analizado las oportunidades de la "regionalización de la globalización" y ha advertido sobre la necesidad de que el sector del transporte apueste por la sostenibilidad y la descarbonización.

Boira ha incidido en la necesidad de actualizar el ferrocarril como alternativa sostenible al transporte de mercancías y personas. Así, el escenario de "interconectividad 2.0" conduce hacia una inevitable intermodalidad e integración del puerto y el ferrocarril. "Palma y Mallorca", ha concluido Boira, "es ya corredor mediterráneo". La mitad de los puertos y aeropuertos del corredor mediterráneo que atraviesa Europa desde el norte de África son españoles, un dato que hay que "poner en valor", sostiene Boira.

El conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha subrayado que los sectores turísticos balear y valenciano se están comportando como el "motor" de la recuperación en España. Negueruela ha manifestado que tanto las Illes Balears como la Comunitat Valenciana son "líderes, a nivel mundial, en materia turística" y se ha referido también al "enorme esfuerzo" realizado por las administraciones autonómicas de ambos territorios para "proteger" con ayudas a este sector.

El presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, ha destacado el papel de la campaña de vacunación en la recuperación de la movilidad y ha asegurado que la aerolínea ha sido durante el primer cuatrimestre el principal operador del archipiélago en número de vuelos. “La semana pasada tuvimos más pasajeros en vuelos interbaleares que los que tuvimos en la misma semana de 2019”, ha enfatizado. Por su parte, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha defendido que "la recuperación es imposible si no hay conexión territorial", y ha remarcado el esfuerzo realizado por la compañía para incrementar servicios y para impulsar la descarbonización con barcos sostenibles.

Bertomeu ha lamentado el sambenito que arrastra el sector aéreo en materia de insostenibilidad: "El sector aéreo ha hecho un enorme cambio para mejorar y demonizar a un sector de transporte colectivo hablando de sostenibilidad es un claro error". "El gran contaminador es el coche, el transporte individual", ha remachado.

Fondos europeos

La cumbre bilateral, que ha contado con el consecuente desembarco en el Palacio de Congresos de Palma de asesores de prensa, jefes de gabinete y demás cargos gubernamentales, también ha repasado la llegada de los fondos europeos de recuperación de la economía tras la crisis sanitaria desatada por la pandemia de la COVID-19. La implantación de la "economía azul" en el Mediterráneo es uno de los ejes estratégicos comunes de ambas autonomías para la captación de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europa.

El director general de Coordinación de la Acción de la Generalitat, Juan Ángel Poyatos, y el director de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversión Estratégicas del Govern balear, Joan Carrió, han anunciado medio centenar de "actuaciones y proyectos concretos" con los fondos europeos a través de líneas estratégicas centradas en los mares y los océanos como motores del crecimiento, la innovación y el empleo.

“Los fondos europeos constituyen una oportunidad que no podemos dejar escapar. El trabajo que estamos realizando desde la Generalitat ya ha empezado a dar sus frutos y ya están llegando los fondos, pero hay que continuar presentando proyectos para avanzar hacia una mayor sostenibilidad, tanto en términos económicos como medioambientales”, ha señalado Poyatos, quien ha remarcado los proyectos vinculados a la capacidad logística de ambos territorios, para que la Comunitat Valenciana sea un nexo de unión entre las Illes Balears y la península, en el fomento del sector turístico y la diversidad marina.

Cinco líneas estratégicas

La propuesta sobre la economía azul cuenta con cinco lineas estratégicas que pasan por el impulso de un clúster logístico intermodal que fomente el transporte sostenible, el Corredor Mediterráneo y la conexión Madrid-València-Palma. También por la adaptación al cambio climático y el impulso de la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva mediterránea, así como la innovación y la digitalización para redefinir el modelo turístico y reactivar y modernizar el sector.

La generación de oportunidades, el fomento del empleo de calidad, de la competitividad empresarial y de la formación profesional, así como el desarrollo conjunto de proyectos estratégicos en digitalización e innovación y el fomento de la diversificación económica cierran los ejes principales de la nueva economía azul.