El PSPV de Castelló denuncia ante Fiscalía el presunto impago de 134 multas en zona azul del concejal de Movilidad del PP

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha presentado este jueves ante la Fiscalía un escrito para que se investigue un posible fraude o tráfico de influencias, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen, ante el presunto impago de 134 multas entre 2023 y 2024 en zona azul por parte del concejal de Movilidad del consistorio municipal, el popular Cristian Ramírez.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha anunciado la denuncia en el debate del pleno ordinario de este jueves, en el que el equipo de gobierno formado por el PP y Vox ha vetado la creación de una comisión de investigación sobre las sanciones no abonadas por Cristian Ramírez. “Todo lo que hay detrás de esta historia huele muy mal y, por mucho que la alcaldesa, Begoña Carrasco, quiera taparlo, la ciudadanía merece saber todo lo que se oculta”, ha afirmado Puerta.

La denuncia pide que se ejerciten las acciones penales oportunas contra todas aquellas personas que pudieran ser responsables de presuntas actividades delictivas y aporta toda la documentación de la que dispone en grupo socialista, que incluye las supuestas 134 multas del concejal de Movilidad, “de las que nada se sabe”.

La portavoz municipal del PSPV-PSOE recuerda que las 134 sanciones “existieron, pero parecen haberse volatilizado”. “Es la falta de transparencia del PP la que nos obliga a pedirle a la Fiscalía que actúe y analice responsabilidades pues estamos ante posibles delitos que deben quedar aclarados”, agrega Puerta.

La alcaldesa, desde que el PSPV denunció estos hechos en el pleno del pasado enero, “ha querido pasar página al mayor escándalo de los últimos años, escándalo ya indefendible solo con el hecho de el señor Ramírez haya reconocido 29 multas sin pagar y que siga sin dimitir o sin ser cesado de su cargo”.

La denuncia recoge que las sanciones impuestas a Cristian Ramírez, según la aplicación de la zona ORA entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2024, fueron 167, de las que, habría pagado 33. Por tanto, quedarían, al menos, 134 multas sin abonar en ese periodo, de las que el grupo municipal socialista solicitó información en distintas ocasiones y por distintas vías al equipo de gobierno y al propio concejal afectado, sin obtener información clara al respecto, según recuerda el PSPV.

Tras el pleno del pasado 31 de enero, “sin respuesta alguna”, el portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, dijo en un comunicado que Cristian Ramírez reconocía oficialmente 29 multas sin pagar, que abonó esa misma tarde, por valor de más de 2.000 euros. Serían, según el PSPV, sanciones acumuladas en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, de las que al menos nueve correspondían ya a su periodo como concejal.

El informe municipal

El informe elaborado por el responsable del departamento de sanciones de la Zona Azul de Castelló, sobre las multas impuestas al vehículo del concejal Cristian Ramírez, “nos ha generado más intranquilidad si cabe”, afirma Patricia Puerta. El informe “en ningún momento niega que Cristian Ramírez tenga presuntamente 134 multas sin pagar por aparcar de manera irregular en la ORA”.

“Solo dice una cosa: que el procedimiento ordinario de las multas que no han sido anuladas por el usuario en periodo reglamentario contempla que las denuncia son remitidas a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Castelló”, recuerda Puerta.

La portavoz socialista concluye que “queda claro que todas las sanciones por infracciones en zona azul se envían a Recaudación y en el informe no se niega en ningún momento que Cristian Ramírez pueda acumular presuntamente 134 multas sin pagar desde enero de 2023 a enero de 2024, por lo que Ramírez y la alcaldesa aún tienen mucho que explicar”, añade Puerta.

Compromís también llega a Fiscalía

Compromís también ha anunciado que lleva el caso a la Fiscalía, según ha anunciado el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, argumentando que lo hace “ante la falta de transparencia del Partido Popular y la negativa a aportar la documentación respecto a las multas de la zona azul que acumula Cristian Ramírez, compromiso, no queda otra opción que ir a la Fiscalía”.

Garcia considera que “es importantísimo saber si se han pagado las multas, cuando se pagaron y de qué manera, por saber si Ramírez se ha aprovechado o no de su cargo para beneficiarse económicamente” porque “si el Partido Popular tiene tan claro que no hay nada que pueda ser delito, no entendemos por qué no nos facilita la documentación”, ha añadido.

El portavoz ha afirmado que la alcaldesa Begoña Carrasco “es cómplice y responsable” para mantener como concejal de movilidad “el que seguramente es el mayor infractor de la zona azul de la ciudad de Castelló” y ha denunciado la contradicción en la versión del gobierno que “primero dijo que Ramírez había pagado 29 multas y 2.000 euros, pero ahora dice que solo eran 9 multas por valor de 360 euros”.