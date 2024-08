🎙️Aurora Mora DJ Set [Festa Major #07]

La directora i presentadora de Sampleòpolis, Aurora Mora, és l'encarregada de posar el punt i final a l'edició estival del podcast, amb el dj set que va realitzar el passat 1 de juny a la seua Festa Major.

Aquesta sessió, executada íntegrament en format de disc de vinil, té com a objectiu calfar motors per a l'inici de la cinquena temporada, previst per al proper diumenge 1 de setembre de 2024. Un nou curs que vindrà carregat amb noves històries, curiositats i anècdotes entorn a la cultura electrònica, convidades de primer nivell i, el més important de tot, música de la més absoluta qualitat.

En aquest dj set, Mora s'inclina per una selecció musical on es combinen clàssics i novetats d'estils tant diferents com el dub, el house, el leftfield o el drum and bass, deixant palès que la tècnica als plats no és el més important per a fer sentir emocions al públic.

Tracklist Aurora Mora Dj Set [Festa Major #07]

01. LFO - Lost world

02. LEFTLFIELD - Release the pressure

03. AÏSHA DEVI - The 7th element

04. SANDOZ - Morning star (dub mix)

05. KORELESS - Shellsock

06. BONOBO - Rosewwod

07. KELELA - On the run

08. OVERMONO - So U Kno

09. BICEP - Atlas

10. PÉPE - Goma (Prime Mix)

11. HAAi and JON HOPKINS - Baby, we're ascending

12. BONOBO - Otomo

13. ELLI FORM - Yakitori Tofu

14. DREXCIYA - Jazzy fluids

15. LIAM FATTORI - Broth (Sake Mix)

16. THYLACINE - Piano pianino