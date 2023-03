🎙️Empoderament electrònic

Com que ja tenim el nostre 8 de març a tocar, a l’episodi d’aquest mes farem una aproximació als discursos que està enarborant i a les pràctiques que està exercint una generació de dones joves, lliures i empoderades, en una sessió que hem volgut titular “Empoderament electrònic”.

A aquest Sampleòpolis, que abordem des del feminisme interseccional, escoltarem músiques de persones trans i no binàries, de dones racialitzades, gitanes, amb cossos no normatius, exiliades i refugiades, o de classe treballadora, totes elles característiques que alhora poden confluir i travessar les seues trajectòries vitals. Perquè com deia Angela Davis:

“La categoria ‘dona’ no és una categoria unitària. És el feminisme holístic, el feminisme interseccional, on hem de participar dones, homes i persones trans”, o també, “El feminisme ha d’implicar una consciència del capitalisme i del racisme i del colonialisme i de les postcolonialitats i de la capacitat i de més gèneres dels què podem imaginar, i de més sexualitats de les que pensem que podríem nomenar”.

I a l’igual que a l’àmbit feminista en els darrers anys s’ha generat la consigna de “no estàs sola”, persones referents per a mi m’acompanyaran en aquest Sampleòpolis, aportant via telefònica les seues mirades i reflexions. Concretament, en aquest episodi comptarem amb les aportacions de Jordi Perales, politòleg i activista gitano, molt actiu a Twitter, i de Laura, a.k.a. Lauseek, i d'Eva Manuel, grans prescriptores musicals en el magnífic podcast Viatge Electrònic, on condueixen la secció imprescindible: “Dones Electròniques”, des de la qual atorguen visibilitat a tot tipus de propostes, de la més absoluta qualitat, fetes exclusivament per dones.

Tracklist

00. [SINTONIA] M.I.A. - Pull up the people

01. ANHONI (as Fiona Blue) - Rapture

02. KAE TEMPEST - Salt coast

03. GATA CATTANA - Lisístrata

04. KUOKO - A perfect girl (Erobique remix)

05. LA PRIMA & LA NEGRA - Nadie nos para

06. CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL - Reappropiate

07. SANDRA MONFORT - Flordemavida

08. FKA TWIGS - Mary Magdalene

09. IBEYI - Sister 2 sister

10. SEVDALIZA - Woman life freedom

11. M.I.A. - Born free

12. LIZZO - Grrrls

13. CLOSET YI - Heavy

14. PEGGY GOU - I go

15. WARNER CASE feat. DIDI HAN - alone with you

16. KONA - 옷장 - (Closet) (Feat. 윤석철) (Edit)

17. YLIA - Sehnsucht

18. ROZA TERENZI - Triple D (feat. Helen K)

19. VALESUCHI & MATIAS AGUAYO - Nasty woman

20. MARIE DAVIDSON - Work it (Soulwax remix)