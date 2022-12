Us presente el darrer episodi de Sampleòpolis del 2022, amb el qual eixirem per la porta gran en companyia d’Estela Tormo i Lídia Vila, les components de Júlia, que ens porten una selecció de les cançons que han sigut essencials en la seua trajectòria artística i personal, i a través de les quals coneixerem de més a prop a les nostres protagonistes.

Que... qui són Júlia? Per si de cas no les coneixeu, són un duet de pop electrònic originari d’Alcoi amb tres discos a les seues esquenes.

El darrer, “Casa”, va ser triat en aquest podcast com un dels millors discos de l’any 2021, així que estem desvanides amb la seua presència, que damunt té molt de mèrit, perquè han vingut a Sampleòpolis enmig d’un moment complicat, com és una mudança. No podem estar més que agraïdes.

Deixeu-nos entrar a casa vostra durant els pròxims 90 minuts i no vos apenedireu!

TRACKLIST SAMPLEÒPOLIS T3E04. ESSENCIALS [AMB JÚLIA]

00. [SINTONIA] M.I.A. - Pull up the people

01. JÚLIA - Voltors (Dj Coco Remix)

02. JÚLIA - Voltors (Original)

03. ELLEN ALLIEN & APPARAT - Way out

04. B1n0 feat. EL PETIT DE CAL ERIL - Daus

05. ARIES - Juramento Mantarraya

06. GIANA FACTORY - Walking mirror

07. ANÍMIC - Glass

08. CRYSTAL CASTLES - Vanished

09. DIGITALISM - Just Gazin’

10. CUT COPY - Far away

11. TWIN - Benasque

12. VALENTINA & THE ELECTRIC POST - Psycho(p)omb

13. HOT CHIP - How do you do

14. METRONOMY - Lately

15. LADYTRON - Tomorrow

16. DESERT - Quars

17. AUSTRA - Beat and the pulse

18. KORNÉL KOVÁCS - Pantalón

19. NAWJA - Pijama

20. DUA LIPA - Don’t start now

21. EVERYTHING BUT THE GIRL - Wrong

22. THOM YORKE - Twist

23. APPARAT - Like porcelain

24. MASSIVE ATTACK & CHRISTOFFER BERG - Psyche-Flash treatment

25. DELOREAN - Deli

26. THE CHEMICAL BROTHERS - Galaxy bounce