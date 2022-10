El tercer episodi de la tercera temporada és el moment idoni per a contar-vos la primera de les grans novetats que tindrem a Sampleòpolis.

I és que des de hui, amics i amigues, gravem als estudis de Ràdio Godella i això ens permet comptar amb la professionalitat de Jordi que, des de ja, s’encarrega de la part tècnica. Gràcies als qui ho han fet possible perquè tot plegat ens ajudarà a créixer com a podcast i a portar la cultura electrònica més lluny.

La segona gran novetat que vull compartir amb tots vosaltres és que aquesta temporada de Sampleòpolis estarà farcida de col·laboracions d’il·lustres convidats i convidades que ens donaran a conéixer les cançons que han sigut fonamentals en la seua trajectòria.

I comencem aquesta sèrie d’Essencials amb Laura Albert, aka Làuder, provinent del barri de Benicalap de València, qui va iniciar la seua faceta de DJ en esdeveniments dels col·lectius i moviments socials, com ara Tremenda Fem Fest, Falles Populars, Prenem l’Escenari o Core Tres. Làuder ha dut les seues sessions de música urbana a ciutats com Madrid, Saragossa, Barcelona, Zarautz i a festivals com el Feslloc. Com a tècnica de so, Làuder ha treballat amb diferents grups valencians i des de fa 5 anys forma part de l’equip tècnic de la banda Pupil·les. A més a més, Làuder produeix la seua pròpia música: entre altres projectes trobem Minimal Calvari o Empoderades, i també produeix músiques per a altres artistes com Tesa, Malayerba o Mississippi Lab. Tenim doncs, amb nosaltres, una veritable tot terreny.

Làuder aposta per l’eclecticisme com a mode d’entendre la música i la vida i ens porta una selecció plena de ritmes i estils diversos: des del dancehall i el reggaeton fins a l’afrobeat, passant pel big beat, el techno, el kuduro, el trap o el r’n’b.

TRACKLIST “ESSENCIALS [AMB LÀUDER]”

01. Kraftwerk - The robots

02. 2 Unlimited - Here I Go

03. The Prodigy - Smack My Bitch Up

04. The Chemical Brothers - Hey Boy, Hey Girl

05. Atari Teenage Riot - Revolution Action

06. Daft Punk - Technologic

07. Enur ft. Natasja - Calabria

08. Crystal Castles - Crimewave

09. Deadmau5 - Some Chords

10. Amelie Lens - In Silence

11. Grimes - Player of games

12. Wisin y Yandel - Rakata

13. Plan B - Candy

14. Bad Gyal, Juanka - Blin blin

15. Rosalía - CUUUUuuuuuute

16. M.I.A. - Bring The Noize

17. Blaya - Colchão

18. Sean P - Bora

19. Supa Squad, Deejay Telio, Deedz B - Tudo Nosso

20. Putzgrilla, Supa Squad, Vado Más Ki Ás - Tá Controlado

21. Tropkillaz (DJ Zegon and Laudz) J Balvin, Anitta, MC Zaac - Bola Rebola

22. Farina, El Alfa - Bendecido

23. Shenseea, Tyga - Blessed

24. Spice, Sean Paul, Shaggy - Go Down Deh

25. TLC - Silly Ho

26. Pimp Flaco - Te gusta conducir?

27. Post Malone - Motley Crew

28. Cazzu - Mucha Data

29. Fernandocosta, Dollar - Pa que lo gocen