🎙️Essencials [amb Palmer]

A Sampleòpolis tenim un nou episodi de la sèrie “Essencials” amb Palmer, abans Aina Palmer, un grup valencià incatalogable els integrants del qual són Aina Monferrer i Jordi Palau, on ens presenten les cançons que han sigut fonamentals en la seua trajectòria artística i vital.

Palmer, abans Aina Palmer, va començar a donar els seus primers passos amb Aina Monferrer en solitari. El seu primer treball, Psicopompa, autoeditat en 2020, estava farcit de cites filosòfiques i sonoritats urbanes donant forma a un fenomen batejat com a «xonisme intel·lectual», d’estètica kitsch i amb influències d'Antònia Font, Senior, Beach House, Erik Satie o Los Planetas.

L'any 2021, ja amb l’ex-cantant d'Orxata Sound System Jordi Palau, Aina Palmer publicà Fallanca, una al·legoria d'estil pop punk i folk-pop de sis temes en què s'hi pot trobar des de «Mareta», la típica cançó de bressol valenciana, fins a «Fusilao» que incloïa una carta de l’últim alcalde republicà de Borriana quan li acabaven de comunicar la data del seu afusellament.

Eixe any la formació va rebre un premi Ovidi a millor lletra per «Les Ungles», la cançó amb més guitarra i influència punk del disc, i que també serví d'avançament.

En febrer de 2022 Aina Palmer publica Solatge, un disc conceptual amb sonoritats ja completament electròniques, que inclou samplers que van des de Doña Concha Piquer, a la cançó Flying free, que alguns reivindiquen com a l’himne màquina dels Països Catalans, passant per la retransmissió de Paco Nadal de la Final de l'Individual de Pilota de 1995 amb Genovés contra Álvaro, i on també es reivindica referents oblidats com la maqui intersexual La Pastora.

Per si fora poc, aquest 2023 han publicat un nou disc de 7 temes titulat “Derelicte” en Bureo Músiques, ja sota el nom de Palmer.

Tracklist Sampleòpolis T3T10 Essencials amb Palmer

00. [SINTONIA] M.I.A. - Pull up the people

01. PALMER - Me caus fatal

02. PALMER - Amort

03. PALMER - Àguila Frontex

04. CAMELA - Lágrimas de amor

05. PRODIGY - Firestarter

06. AQUA - Barbie Girl

07. APHEX TWIN - Yellow calx

08. ICE MC - Think About the Way

09. BJÖRK - Where is the line

10. ANTICICLÓN & AINA MONFERRER - El camino

11. M.I.A. - Paper planes

12. Молчат Дома (MOLCHAT DOMA) - Танцевать (Tancevat)

13. ASIAN DUB FOUNDATION - New way, new life

14. CICADA feat. ARCA - Sega Bodega

15. MASSIVE ATTACK - Teardrop

16. CALIFATO 3/4 - Tó ba a çalîh bien mamá (feat. Queralt Lahoz) (Broken Lip Remix)

17. PORTISHEAD - Numb

18. MADDALENA FAGANDINI - Interval Signal

19. BURAKA SOM SISTEMA - Sound of kuduro (feat. DJ Znobia, M.I.A., Saborosa and Puto Prata)

20. MICA LEVI - Love

21. CECILIO G - From darkness with love

22. BRONQUIO & 41V1L - Semisatánica

23. BLUBOI - Col·lapse feat. Pa Lao

24. PALMER - Xusma