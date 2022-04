Original i còpia 3

Com que diuen que no hi ha dues sense tres, és l'hora de recuperar una de les tradicions més arrelades de Sampleòpolis: la de les versions. Així que els pròxims 90 minuts estaran dedicats a una nova edició de l'Original i còpia, que sabem que moltes de vosaltres estàveu esperant en candeletes.

Com que a aquest podcast ens devem al nostre públic i com que ens flipa compartir versions -com a homenatges que mereixen les noves cançons-, vos hem preparat una escaleta molt especial repleta de meravelles sòniques d'ahir i de hui que de segur farà les delícies de les vostres oïdes.

Tracklist 'Original i còpia'

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

01. DELIA DERBYSHIRE - Dr. Who's Theme

02. ORBITAL - Dr. Who's Theme

03. KRAFTWERK - Trans-Europe Express

04. SR. COCONUT Y SU CONJUNTO - Trans-Europe Express

05. BRONSKI BEAT - Smalltown boy

06. RUNES - Smalltown boy

07. THE B52s - Song for a future generation

08. CHICKS ON SPEED - Song for a future generation

09. THE CHILLS - Pink Frost

10. DRVG CVLTVRE - Frost

11. PUBLIC ENEMY - Black Steel (In the Hour of Chaos)

12. TRICKY - Black Steel

13. THE PIXIES - Gouge Away

14. NATION OF LANGUAGE - Gouge Away

15. BJÖRK - It's Oh So Quiet

16. BELL - It's Oh So Quiet

17. BILLIE RAY MARTIN - Your loving arms

18. FRED AGAIN.. - Billie (Loving Arms)

19. PRODIGY - Breathe

20. HOODNA ORCHESTRA - Breathe

21. HOOVERPHONIC - Mad about you

22. BRISTOL - Mad about you

23. METRONOMY - The Bay

24. CLARA LUCIANI - La Baie

25. EL COLUMPIO ASESINO - Toro

26. DELAPORTE - Toro

27. ST. VINCENT - Los Ageless

28. THE WOMBATS - Los Ageless

29. DRAKE - Passionfruit

30. YAEJI - Passionfruit