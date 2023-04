🎙️Original i còpia 4

És un gran honor anunciar-vos un nou “Original i còpia”, el quart en la història de Sampleòpolis i el primer d’aquesta tercera temporada, on, com en els anteriors, farem un homenatge a les millors cançons de la música popular a través de les versions que d’elles han fet artistes electrònics.

Com ja sabeu els qui sou seguidors habituals del podcast, per ací ens agrada la música sense etiquetes, més enllà de que ens arribe i ens emocione, i també ens agraden, o millor, ens encanten, les covers: aquelles revisitacions, reconstruccions i, al cap i a la fi, reapropiacions, que constitueixen una nova vida d’una cançó ja existent.

M’ha costat molt fer una tria, m’he deixat fora molts temes, tot i que la selecció és quantitativament -però sobretot qualitativament- considerable. Inclou versions de James Brown, Brian Eno, Pink Floyd, The Specials o Kate Bush, entre moltes altres.

Amics i amigues, l’episodi que teniu entre mans és una vertadera joia, així que equalitzeu correctament el vostre equip de so perquè comença un nou “Original i còpia” a Sampleòpolis que quedarà gravat a les vostres ments i oïdes.

Tracklist 'Original i còpia 4'

00. [SINTONIA] M.I.A. - Pull up the people

01. JAMES BROWN - Think

02. BARBARA TUCKER - Think (About it)

03. BRIAN ENO - Baby’s on fire

04. SUPERPITCHER - Baby’s on fire

05. THE NORMAL - Warm Leatherette

06. GRACE JONES - Warm Leatherette

07. TUBEWAY ARMY (GARY NUMAN) - Are ‘friends’ electric?

08. MOLOKO - Are ‘friends’ electric?

09. PINK FLOYD - Comfortably numb

10. SCISSOR SISTERS - Comfortably numb

11. THE SPECIALS - Ghost town

12. KODE 9 + THE SPACEAPE - Ghost town

13. GRAUZONE - Eisbåer

14. THE DARK SHADOWS - Eisbär (English version)

15. VISAGE - In the year 2525

16. KITBULDERS - In the year 2525

17. KATE BUSH - Running up that hill

18. CHROMATICS - Running up to the hill

19. R.E.M. - Man on the moon

20. !!! feat. MEAH PACE - Man on the moon

21. CORONA - The rhythm of the night

22. YOTTO presents SOMETHING GOOD - Rhythm (of the night)

23. EDWYN COLLINS - A girl like you

24. ANNA B. SAVAGE - A girl like you

25. STARDUST - Music sounds better with you

26. NEIL FRANCES - Music sounds better with you

27. ST. GERMAIN - Rose rouge

28. JORJA SMITH - Rose rouge

29. MOBY - Porcelain

30. LUUDE & ISSEY CROSS - Oh My (feat. Moby)