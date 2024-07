Seis ayuntamientos valencianos del PP no justifican 185.725 euros de ayudas del Gobierno contra la violencia de género

Las entidades locales valencianas recibirán transferencias de 5,3 millones del Ministerio de Igualdad, dirigido por la socialista Ana Redondo, en materia de ayudas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2024. Sin embargo, seis de los principales ayuntamientos gobernados por el PP durante el mandato anterior han dejado de recibir 183.725 euros de transferencias de ayudas al no haber justificado las subvenciones concedidas en 2022. La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 19 de julio la resolución de las ayudas reservadas para entidades locales para el ejercicio 2024. La resolución refleja los remanentes de las ayudas del ejercicio 2022 y, en seis de los principales ayuntamientos valencianos gobernados por los populares, no se usaron todos los fondos transferidos por el Gobierno para programas municipales dirigidos a la erradicación de la violencia de género.

Estos fondos se vinculan de un año a otro, en función de si se han justificado todas las ayudas concedidas o no. De modo que, si la entidad local no ha consumido la totalidad de la ayuda, en la siguiente convocatoria se le resta de la cantidad que le corresponde la cuantía que no ha gastado y, por tanto, no ha podido justificar. En contraste con los consistorios del PP, los ayuntamientos gobernados por la izquierda durante el mandato anterior han justificado, salvo con la excepción de Elche, todas las ayudas.

Así, Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, dejó de justificar 49.908,81 euros, según indica la resolución. Si este año le correspondían 133.669,05 euros, solo podrá acceder a 83.760,24 euros (un 37,3%). El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por Toni Pérez, no justificó el gasto de 25.660,09 euros: de los 85.111 euros que le corresponden en 2024 sólo recibirá 59.450,91 euros (un 30,1% menos).

Por su parte, el Ayuntamiento de Calp, gobernado en 2022 por Ana Sala bajo las siglas del PP (formación que abandonó un año después), no ha justificado el gasto de 7.032,32 euros: de los 21.232,36 euros que le corresponden en 2024 sólo recibirá 14.200,04 euros (un 33,1% menos).

El Ayuntamiento de Ibi, gobernado durante el anterior mandato por el popular Rafael Serralta, no justificó el gasto de 22.545,33 euros. La actual corporación municipal, liderada actualmente por el socialista Sergio Carrasco, no podrá disponer de ninguna cuantía para el ejercicio 2024.

Santa Pola, bajo el mandato de la popular Loreto Serrano, no justificó el gasto de 30.721,52 euros. De los 57.797,38 euros que le corresponden en 2024 sólo recibirá 27.075,86 euros (un 53,15% menos). Finalmente, el Ayuntamiento de Torrevieja, cuya vara de mando ostenta Eduardo Dolón, no justificó el gasto de 49.860,54 euros. De los 88.171,02 euros que le corresponden en 2024, sólo recibirá 38.310,48 euros (un 56,5% menos).

El contraste con los ayuntamientos progresistas

Por el contrario, municipios gobernados por la izquierda durante el anterior mandato (por el PSPV-PSOE, Compromís y distintas marcas de Podem, ya fuera en solitario o con pactos), tales como València, Castelló, Gandia, Mislata, Sagunt, Cullera, Torrent o Vila-real, usaron y justificaron la totalidad de las ayudas recibidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Ayuntamiento de Elche fue el único gobernado durante el anterior mandato por el socialista Carlos González, que tuvo un remanente de 25.752 euros, por lo que recibirá un 22,5% menos en 2024.