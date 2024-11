Una distracción trágica y algo más

Nadie estaba a los mandos del sistema de emergencias cuando llegó la riada

Mazón estaba 'out' en horas cruciales y la consellera fue incapaz de tomar decisiones

Sin una presunción de fiabilidad la vida en las sociedades modernas se desmoronaría. Me refiero a la confianza en lo que el sociólogo Anthony Giddens denomina “sistemas expertos”, esas organizaciones estructuradas mediante un intenso uso de medios informáticos cuya eficiencia y reducción del riesgo damos por hechas. Un hospital, una línea aérea, un compañía de ferrocarriles, un banco, la Administración pública o el aparato de prevención y respuesta a las emergencias son algunos de esos sistemas cuya fiabilidad Giddens explica que “toma la forma de compromisos anónimos sobre los que se sostiene la fe en el manejo de un conocimiento del que una persona profana es en gran parte ignorante”.

Subimos a un avión, viajamos en tren o en el metro, nos sometemos a intervenciones quirúrgicas y tratamientos, aunque no conozcamos al piloto, el conductor o el cirujano, porque confiamos en que funcionen los sistemas expertos. No era mucho esperar, por tanto, que el sistema de emergencias valenciano, con el conocimiento, la legislación y los medios informáticos y de comunicación que permiten monitorizar en tiempo real los episodios meteorológicos, respondiera a una DANA como la de este octubre con la debida eficiencia. Pero no había nadie a los mandos del sistema de emergencias valenciano.

Estos últimos días, mientras la recuperación de la catástrofe se desplegaba en las destrozadas poblaciones afectadas y todavía se encuentran víctimas mortales, hemos podido reconstruir qué pasó para que fallara tan estrepitosamente, y con efectos tan letales, ese sistema de emergencias. Y hemos descubierto que hubo una distracción trágica en la cúspide del mecanismo. Las horas transcurridas entre el momento en que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, salió el 29 de octubre del Palau hacia una comida de “trabajo” y su llegada a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) sitúan fuera de juego al máximo responsable de la estructura cuando era más crucial su presencia. Un político que se ampara, en los momentos de apuro, en un pequeño círculo de secretarios autonómicos de Presidencia, una especie de 'politburó' formado por los imprescindibles del grupo alicantino que le acompaña.

Con el presidente out, la responsable con mando único del operativo, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mantuvo reunido el Cecopi durante horas sin adoptar medida alguna, a la espera de que tomara alguna decisión el jefe del Consell. Tampoco lo hizo el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso. Era como si en la cabina de un vuelo comercial estuviera indispuesto el piloto sin que nadie se hiciera cargo de los instrumentos, o como si en un quirófano entrara en parada cardiaca un enfermo crítico a la espera del cirujano sin que el personal sanitario adoptara iniciativa alguna. Y es que, como hemos sabido después, la estructura de dirección de las emergencias estaba medio desarticulada.

Vivimos días tristes, en los que la información que vamos ofreciendo perfila una situación intolerable de disfuncionalidad en un sistema experto que tenía la misión de estar en condiciones, en cualquier momento, de reducir el impacto brutal de las inundaciones y poner en marcha con agilidad la respuesta a sus efectos. Trata el PP de hacer frente a esta evidencia con un argumentario que, entre otras cosas, busca quitar importancia al envío masivo del SMS de alerta a toda la ciudadanía, esa alerta que llegó tan tarde y que la consellera Pradas ha alegado que le explicaron que podía usarse minutos antes de que fuera emitida. Difícilmente se logrará camuflar el tremendo fiasco de una gestión de emergencias que falló justo cuando tenía que funcionar, con la desmesurada cuota de destrucción y de víctimas que se ha cobrado esta DANA en tierras valencianas.

