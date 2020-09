El propietari del València CF es desentén d’acabar el nou Mestalla: no presenta ni un paper davant l’Ajuntament de València en 14 mesos

No és que no haja mogut ni una rajola, sinó que no ha presentat ni un paper a l’Ajuntament de València en 14 mesos. El propietari del València Club de Futbol, el magnat de Singapur Peter Lim, evidència una vegada més que no té intenció d’acabar les obres del nou Mestalla, una promesa que va ser clau perquè la fundació del club permetera que es fera amb la majoria accionarial. Des que va comprar el club a l’octubre del 2014, Lim ha passat de puntetes pel tema del nou estadi i només el projecte fallit de la cooperativa ADU li ha permés guanyar temps davant l’afició. Però aquesta vegada, el venciment dels terminis urbanístics ha fet saltar per l’aire el seu crèdit públic en aquesta matèria i, sobretot, acabarà amb els privilegis que els governs del PP van donar al principal equip de la ciutat.

I és que, segons el document de proposta d’acord per a arxivar la reparcel·lació del vell Mestalla, un pas fonamental per a facilitar la venda del solar que ha de pagar les obres noves, el València CF no ha presentat ni un paper davant l’Ajuntament de València des del 5 de juliol de 2019. La fi d’aquest tràmit urbanístic provoca que decaiga la proposta d’ADU, que ja havia perdut el sentit pel fet de no haver aconseguit prou finançament, i, per tant, el club haurà de començar de zero si presenta una proposta nova. La vicealcaldessa Sandra Gómez calcula que si entregaren un nou projecte urbanístic per al solar tardarien un mínim de dos anys a tramitar-lo. “És una mostra que no han tingut interés a desenvolupar l’actuació territorial estratègica”, conclou.

Així, aquest mateix divendres 11 de setembre es donarà per tancat l’expedient en l’Ajuntament de València i es donarà per liquidat el projecte d’ADU. El club haurà de tornar a començar.

Aquesta actuació del València CF el deixa en molt mala situació davant la reunió que el president Anil Murthy té amb l’alcalde Joan Ribó i Gómez mateix dimecres. De fet, des de l’Ajuntament de València ja se li ha deixat caure diverses vegades que es demanarà a la Generalitat que no prorrogue l’ATE. Entén el Govern de Compromís i el PSPV que 11 anys parades les obres del camp ja són una mostra que el club no vol –o no pot– acabar el projecte emblemàtic del nou Mestalla que havia de situar a l’equip valencianista entre els grans d’Europa.

L’altre front obert per al València CF és la caducitat de l’ATE mateix, al maig de l’any que ve. Aquesta figura urbanística es va crear per agilitar els tràmits dels grans projectes i havia d’haver permés al club fer una pilota de 397 milions amb la venda del sòl del vell Mestalla per a habitatges, hotels i un centre comercial. Si li caduca l’ATE, el València es quedarà amb sòl esportiu per al nou Mestalla, on no podrà fer res que no siga acabar el camp, i amb un de terciari en el sòl del camp vell, però sense centre comercial.