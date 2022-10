14 primeres espases per a 10 llocs d’eixida: així queden les llistes de Compromís a València

A la mitjanit de dimarts s’ha tancat el termini de presentació de candidatures per a la llista de Compromís a l’Ajuntament de València que encapçala l’alcalde Joan Ribó.

El resultat implica que almenys quatre peces importants de la formació es quedaran fora dels 10 llocs d’eixida, equivalents als 10 regidors que té en aquest mandat Compromís, una xifra que podria variar a l’alça o a la baixa en funció dels resultats de les pròximes eleccions.

Segons fonts consultades per elDiario.es, dels 10 primers llocs de la llista, quatre corresponen a Més Compromís (antic Bloc) pel fet de ser el partit majoritari, tres a Iniciativa, un a Verds Equo i dos a adherits, és a dir, independents.

Dels 10 regidors amb què compta actualment Compromís, incloent-hi l’alcalde, tots repeteixen en les llistes llevat del regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, que no gaudia de la plena sintonia de Ribó i, davant les males perspectives amb vista a la seua posició en les llistes, va anunciar la renúncia.

A més, s’hi presenten també la síndica de la coalició en les Corts, Papi Robles, la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, la coordinadora general d’àrea de l’Ajuntament, Pilar Soriano, i els també coordinadors municipals, Ferran Puchades i Jordi Peris. A més, encara que al tancament de l’edició no estava confirmat, es donava per feta la presència de la sotssecretària de la Conselleria d’Educació, Eva Coscollá, persona pròxima a Robles.

Així doncs, sense comptar Coscollá, ja serien 14 candidats per a 10 llocs d’eixida. De les formacions que componen Compromís, Iniciativa és la que més overbooking presenta, ja que comptar amb tres llocs d’eixida i sis candidats: Sergi Campillo, Gloria Tello, Luisa Notario (actualment regidors), Pilar Soriano, Jordi Peris i Isaura Navarro.

En Més Compromís compten amb quatre llocs i els candidats són Pere Fuset, Isabel Lozano, Alejandro Ramón (actualment edils), Papi Robles i Ferran Puchades.

En Verds Equo, amb un lloc d’eixida, la candidata principal és l’actual regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud, que té per tant moltes possibilitats de repetir, i en els adherits (independents), amb dos llocs, estan Joan Ribó i Giuseppe Grezzi.

Amb tot, les llistes finals dependran dels mecanismes d’elecció sobretot dels dos partits majoritaris, Més i Iniciativa. Mentre que en aquest últim asseguren que els candidats eixiran elegits per votació en una assemblea del partit, en Més, segons diverses fonts consultades, es decidirà la fórmula final en una reunió prevista per a dimecres.

Posteriorment, cada formació designaran representants per a formar una comissió per a negociar aspectes com a calendaris o llocs en llistes, de la qual eixirà la llista definitiva de Compromís que sotmetrà a votació en una gran assemblea final i han de secundar almenys el 66% dels afiliats.