Bernabé Cano, l’influent pes pesant entre els vacunats que el PP d’Alacant es resisteix a deixar caure

El 10 de gener passat, l’alcalde de la Nucia publicava en les seues xarxes socials un article d’una agència de notícies –àmpliament replicada pels mitjans– que afirmava que el també diputat provincial havia viscut el partit de futbol que va disputar aquell dia l’equip del seu municipi contra l’Hèrcules “des de la banqueta com a metge”.

Encara faltaven uns dies perquè saltara la vertadera notícia, la de la seua vacunació indeguda en la residència Savia el dia de Reis en un acte en què no van faltar les càmeres de la televisió local, que havia convidat en una nova ostentació en el seu habitual maneig de la promoció personal.

No va ser causal que, quan es va destapar la seua irregularitat, el PP, que fins hui havia demanat la dimissió dels dirigents socialistes que s’havien vacunat, va recordar precisament que Cano tenia dret a la dosi perquè havia estat en un matx de futbol com a metge, una ocupació que fins hui no havia eixit a relluir, perquè, com ell mateix explica en el seu blog personal, està en excedència, perquè té dedicació exclusiva en la Diputació d’Alacant.

Des de llavors, el PP de Carlos Mazón, conscient del pes que té el primer edil nucier, ha passat d’intentar traure pilotes fora a estrényer el cércol contra ell pressionat per Cs, amb els quals comparteixen poder en la institució provincial. En un primer moment van dir que es va vacunar, perquè era metge de la privada, malgrat que el Col·legi de Metges d’Alacant havia denunciat que els facultatius de la privada no estaven rebent la primera dosi. Després, Cano mateix va adduir que Salut Pública havia pres la decisió que es vacunara, cosa desmentida per la secretària autonòmica, Isaura Navarro.

Les contradiccions s’han anat succeint al mateix temps que es produïen les dimissions en les files del PP d’alts càrrecs que s’havien vacunat quan no els pertocava. Primer de tot el conseller de Salut de Múrcia, després el de Ceuta. Saltar-se la cua començava a estar penat per Gènova, en què el líder Pablo Casado s’atribuïa els cessaments: “L’exemplaritat que exigisc és molt clara”, deia en una entrevista.

Arrere queda aquesta setmana en què el president de la Diputació, el també popular Carlos Mazón, fins al moment el seu únic valedor, li ha hagut de llevar la competència d’Esports de manera definitiva en la institució, i no provisional com havia fet davant l’amenaça de Cs de trencar l’acord de govern, en una jugada similar a la de Múrcia. També aquesta setmana els taronges s’han unit al PSOE i han reclamat la seua dimissió com a alcalde en el ple de la Nucia, un canvi de postura que se li va colar a Mazón en el ple d’Alacant perquè tenia el micròfon obert. El líder del PP provincial, la meta del qual continua apuntant a València, on vol arribar amb el full de serveis net, tornarà a passar necessitat la setmana que ve quan tota la corporació, inclosos els seus socis de Cs, exigisquen l’eixida de Cano de la Diputació en un altre ple ordinari.

Poder d’influència

Cano no és una figura qualsevol en el terreny alacantí. El seu poder d’influència és tal que el PP ha preferit mantindre en el càrrec altres regidors i diputats vacunats abans d’hora per no haver de fer el mateix amb el polític de la comarca de la Marina Baixa.

“Ell deu saber moltes coses i li tenen por”, assegura una font de l’oposició socialista en el municipi. “Si canta ell, que ha estat ficat en uns quants embulls, des de la Gürtel a la visita del papa, podria afectar uns altres”, afig.

Es refereix a les ombres de sospita que han pesat sobre Cano, que va haver de reconéixer l’amistat personal que l’unia amb Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, i després esquivar escàndols i imputacions diverses per la contractació d’una empresa vinculada a Orange Market per a bastir unes instal·lacions esportives o per utilitzar El Bigotes el registre municipal nucier per optar a construir el pavelló de Fitur del qual va eixir adjudicatari per un milió d’euros.

També va eixir airós de les escoltes policials en què el capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa se’l sentia dir “Bernabé ens va dir que ell els muntaria una (festa) de puta mare amb ties al seu poble”, o en una altra en què assegurava que el primer edil rebria una comissió per una pilota urbanística a la Nucia, que finalment va frenar la Generalitat Valenciana.

Tots aquests problemes amb la justícia, dels quals amb el temps va quedar absolt, no van impedir a l’anterior president en la Diputació, César Sánchez, donar-li una vicepresidència, càrrec que va perdre al principi d’aquesta corporació amb Carlos Mazón, la comesa de la qual passava per fer oblidar els excessos del seu antecessor. Li va atorgar Esports, una parcel·la que controla com pocs a la Nucia, convertida en una mena de parc temàtic de l’esport espanyol. Ara, li ha arrabassat aquesta competència sense marxa arrere i Cano espera que hi haja clemència, encara que tots els indicadors apunten que rebrà prompte l’estocada final.

Però li quedarà el seu poble, on governa, farà enguany, dues dècades. Va ser un dels alcaldes més joves de la Comunitat Valenciana a aconseguir la vara de comandament i en les eleccions passades va arrasar amb el 64% dels vots. “Alguna cosa malament fem en l’oposició perquè continue guanyant eleccions”, reconeixen des del PSOE. Tampoc ha quallat el projecte de Cs, que va agafar força fins a ser en l’actualitat un partit residual.

Davant l’escenari que Cano abandone forçosament les sigles del PP, una altra font municipal no dubta que es presentarà per un altre partit “i acabarà tornant a governar, té el poble convençut que ha de ser ell”.