El bipartit del PP i de Vox adjudica a València les obres d’un estany per a evitar assentaments de sensellar

“S’estudiarà instal·lar la il·luminació davall dels ponts del Jardí del Túria per a millorar la visibilitat i seguretat en aquestes zones, així com la construcció de nous estanys per a evitar assentaments il·legals en alguns casos amb persones que pertorben el bon acompliment i el gaudi de les persones de València dels seus parcs i jardins”.

El regidor de Parcs i Jardins i segon tinent d’alcalde de Vox a l’Ajuntament de València, Juan Manuel Badenas, soci de Govern de l’alcaldessa del PP, María José Catalá, va anunciar així el 12 de gener passat la construcció de nous estanys sota els ponts del Jardí del Túria per a evitar l’assentament de sensellar, una iniciativa que va tindre una àmplia contestació tant per part de l’oposició com de les organitzacions no governamentals que treballen amb els sensellar.

Malgrat tot, el nou estany ja s’ha adjudicat dins del projecte de reforma de rehabilitació dels trams X i XI del Jardí del Túria, entre els ponts de les Flors i de l’Àngel Custodi (135.000 metres quadrats de superfície), que inclou la “reposició de la làmina de l’aigua sota el pont de l’Àngel Custodi”.

Segons la plataforma de contractació de l’Estat, el contracte licitat per l’Organisme Municipal de Parcs i Jardins es va formalitzar el 21 de gener passat per un import de 348.000 euros amb la firma Ingenieros SL i inclou la redacció de projecte i la direcció d’obra de la rehabilitació.

La redacció del projecte s’estima en 16 setmanes comptadores des de l’endemà de la seua formalització i la direcció i la coordinació de seguretat tindran la mateixa duració que l’execució de l’obra. El termini d’execució del projecte és de 22 mesos i preveu: restauració de tots els vials i els paviments (empedrats, rajola i morterenca); adequació i modernització de canalitzacions, claveguerams i serveis; restauració d’accessos; restauració de pedres de coronament; restauració de jocs d’aigua; restauració d’estanys; instal·lació d’una nova font ‘ballet aquàtic’ en substitució de l’actual; reposició de palmeres, arbres, arbustos; i la proposta esmentada de reposició de làmina d’aigua sota el pont de l’Àngel Custodi.

Crítiques de Compromís i el PSPV

La portaveu de municipal de Compromís, Papi Robles, va afirmar dimecres sobre el projecte d’estany per a evitar els assentaments dels sensellar que, quan governaven, el que feien era “obrir albergs, perquè la gent que no té un lloc en què dormir poguera dormir” i arribaven a acords amb les ONG perquè pogueren arribar “allà on no arribaven els serveis socials per a fer un repartiment de menjar com a mesura d’emergència”.

Segons Robles, el seu objectiu era que, amb la renda garantida, la capacitat d’accés a l’habitatge i tots els servicis socials a l’abast de les persones, la gent estiguera tan bé com siga possible: “I el que trobem ara és un govern completament cruel que no dona alternatives a les persones que viuen al carrer, ni de llocs on dormir, ni de llocs on menjar; però el que fan és intentar erradicar tots els espais en què ells fan vida”.

El regidor socialista Borja Sanjuán va denunciar la decisió “indigna i de mínima sensibilitat ètica” del govern de Catalá d’adjudicar la redacció del projecte per a construir un estany antipobres davall d’un dels ponts dels Jardins del Túria. “El regidor de Parcs i Jardins no ha invertit ni un euro en Parcs i Jardins, però sí que impulsa l’estany per a despatxar les persones que dormen davall del pont del riu, perseguint d’una manera molt dura als més febles mentre, per contra, es mostra molt dòcil amb els poderosos”.

Per a Sanjuán la construcció d’aquest estany avalat per Catalá passarà a la història de la “infàmia” de València: “Quan, després de molt de temps, mirem en què es van gastar el PP i Vox els nostres impostos, ens farà molta vergonya veure que es van utilitzar per a construir un estany per a perseguir persones que es veuen obligades a dormir al carrer”, va dir.

“És indecent. Podem tindre desavinences polítiques, de fet mai estaríem d’acord amb el model de ciutat de María José Catalá, però en aquest cas em faria vergonya, com a alcaldessa, posar la meua cara i el meu nom a una mesura tan lamentable”, va insistir l’edil socialista.

En aquest sentit, va retraure que Catalá intente ocultar “mesures indecents” com els estanys “pujant-li la subvenció a alguna entitat del tercer sector” i va afegir: “El que ha de fer és expulsar una persona que és aporòfoba del seu Govern. No val de res fer actes contra l’aporofòbia si després els dones recursos i aproves en la mesa de contractació una mesura que directament es dedica a perseguir les persones pobres”.