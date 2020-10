Caduca la concessió de l’hotel Sidi Saler, situat en ple Parc Natural de l’Albufera, i la propietat tracta de prorrogar-la

Un altre capgirament per a saber el futur de l’hotel Sidi Saler, el complex de luxe situat al Parc Natural de l’Albufera que està tancat nou anys i dos paralitzat des que va obtindre la renovació de la concessió per a ús hoteler per un termini de 30 anys, prorrogable a 30 més, atorgada pel Ministeri de Transició Ecològica.

Aquest diumenge 18 d’octubre caduca la segona pròrroga d’un any concedida pel departament governamental esmentat perquè Divarian, fons propietari de l’immoble, poguera obtindre les llicències i les autoritzacions municipals necessàries per a la posada en activitat de les instal·lacions.

No obstant això, no ha sigut possible fins hui i per aquest motiu fonts de Transició Ecològica han confirmat a elDiario.es que ja han rebut sol·licitud per part de la propietat d’una tercera pròrroga d’un any per a posar en marxa la instal·lació concessionada.

Ara, el departament que dirigeix la ministra Teresa Ribera, a través de Demarcació de Costes, remetrà aquesta sol·licitud de pròrroga a l’Ajuntament de València i a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana perquè hi facen les aportacions corresponents en l’àmbit de les seues competències.

En funció de les al·legacions de les diferents administracions i de les argumentacions exposades per Divarian, el ministeri haurà de decidir si concedeix la pròrroga o si no hi concorren causes de forces major, cosa que suposaria que decauria la concessió atorgada.

Haya Real Estate, entitat que gestiona els actius immobiliaris de Divarian, s’ha limitat a dir que estan estudiant-se totes les opcions a la recerca d’una solució que siga respectuosa i quede integrada en l’entorn en què se situa.

No obstant això, des de l’Ajuntament han comentat que continuen esperant que la nova propietat s’acredite com a tal per poder tramitar la llicència d’activitat, però han recordat que l’edifici està fora d’ordenació i que, segons el planejament, en la seua ubicació només és possible un immoble de planta baixa més una altura.

Les mateixes fonts han recordat que el posicionament polític de l'actual equip de Govern és favorable a l'enderrocament de tot l'immoble per a recuperar tota la zona com a espai natural.

L’hotel, tancat des de l’any 2011, va passar de les mans del BBVA a les de Divarian, la firma que va constituir el fons Cerberus juntament amb el banc (tenen un 80% i un 20% de les participacions, respectivament) després de comprar els actius immobiliaris d’aquesta entitat financera.