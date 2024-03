Acord per la rehabilitació del pont de Castielfabib que es va enfonsar fa més de 20 anys

El vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, Vicente Barrera; i el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, han firmat un conveni de col·laboració institucional entre les dos conselleries per a dur a terme la rehabilitació conjunta del pont medieval del Barrioso, al municipi de Castielfabib.

Vicente Barrera ha assenyalat que es tracta d’un projecte “que feia més de vint anys que estava parat” i que ara s’activa amb este acord i amb la qual cosa dona resposta a una “reivindicació no solament de Castielfabib sinó de tot el seu entorn”.

El vicepresident ha afirmat que amb este projecte el Consell “complix amb la seua responsabilitat de donar suport a la recuperació i reactivació de les comarques de l’interior de la Comunitat Valenciana” a través, en este cas, de la dinamització “del turisme rural”.

En este sentit, ha destacat l’aposta del Govern Valencià per “la recuperació del nostre patrimoni així com de les vies pecuàries”, com ocorre en el cas del pont del Barrioso, “que donen origen a tanta història i a tanta riquesa que hem de conservar i recuperar”.

Per la seua part, José Luis Aguirre, ha afirmat que este Consell “quan es compromet a una cosa la complix”, i ha incidit en el fet que esta rehabilitació és un exemple de “col·laboració institucional, que, a més de vertebrar la trama històrica de camins i vies pecuàries, pot suposar un punt d’atractiu turístic que, juntament amb altres elements arquitectònics i paisatgístics d’esta població, contribuirà a generar interés turístic”.

Els dos consellers han visitat la localitat, situada a la comarca del Racó d’Ademús, per a la firma del conveni. El vicepresident primer i conseller de Cultura ha valorat esta col·laboració entre conselleries, que treballaran conjuntament en la rehabilitació i salvaguarda del nostre patrimoni ancestral, al mateix temps que es recupera un enclavament únic en benefici de la ciutadania.

El mes d’agost, l’alcalde del municipi, Eduardo Aguilar, va sol·licitar una reunió amb el conseller Aguirre per a abordar la situació del pont del Barrioso, enfonsat en 2003 a conseqüència d’unes fortes tempestes.

Es dona la circumstància que en el municipi de Castielfabib es troba una via agropecuària de trànsit de bestiar, coneguda com a Cordel de la Hoya del Peral a Mas de Cabrera, que utilitzaven 4.000 ovelles i cavalleries, ara substituïdes per tractors.

A conseqüència de l’enfonsament del pont sobre el riu Ebrón, es va produir la incomunicació amb els llogarets situats en el seu marge esquerre (Cuesta Rato, Mas de Jacinto, Los Santos i Mas de los Mudos), així com dels cultius de la vila de Castielfabib d’eixe costat.

L’alcalde ha recordat les solucions provisionals que s’han anat donant al llarg del temps, des de l’elaboració d’un pont de fusta fins a una passarel·la de ferro, passant per una rampa, si bé encara no s’ha dut a terme l’obra de recuperació del pont esmentat.

En una reunió celebrada el 29 de febrer entre el director general de Producció Agrícola i Ramadera, Simón Martínez; i la directora general de Patrimoni Cultural, Pilar Tébar, es van abordar els antecedents del pont del Barrioso a Castielfabib, i les dos conselleries van mostrar interés per a la recuperació d’este monument, una col·laboració que ara s’inicia amb la firma d’este acord.