Albaida és declarada Capital Valenciana del Toc Manual de Campanes i s’impulsa per ser patrimoni immaterial de la humanitat

El Ple del Consell ha acordat declarar la ciutat d’Albaida com a Capital Valenciana del Toc Manual de Campanes, pel reconegut llegat històric, cultural i etnològic que té i per suposar una mostra única al territori valencià del toc de campanes manual de manera diària i ininterrompuda des del segle XIII.

L’acord del Consell, a proposta de Cultura de la Generalitat, destaca que el toc de campanes a Albaida ha esdevingut un important patrimoni immaterial per a la Comunitat Valenciana, reconegut com a BIC immaterial i candidat a patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO.

El mateix president de la Generalitat, Ximo Puig, ha volgut felicitar a Albaida per la declaració i ha assenyalat que es tracta d’un primer pas perquè el toc manual siga declarat patrimoni immaterial de la humanitat.

Un llenguatge popular que cada dia, des del segle XIII, recorda la vida en societat.

Amb este pas, el Consell impulsa la seua candidatura ja oficial a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. pic.twitter.com/axT2RbQKAB — Ximo Puig (@ximopuig) 1 de octubre de 2021

La singularitat d’Albaida és que des de 1245 fins ara les campanes sempre s’han tocat a mà per campaners i sagristans i mai han estat mecanitzades o electrificades, de manera que el toc manual s’ha erigit un signe d’identitat del poble. De fet, el toc manual de campanes té un llenguatge propi que ha passat a formar part del paisatge sonor de la ciutat.

A més a més, el toc tradicional de campanes d’Albaida és una pràctica viva transmesa de generació en generació, tant des del punt de vista de la tècnica per a tocar campanes, i la diversitat de tocs, com per la conscienciació ciutadana per a cuidar i conservar el campanar i les campanes.

El toc manual de campanes constitueix un dels valors culturals més apreciats del patrimoni cultural valencià. És bé d’interés cultural immaterial (BIC) i s’ha presentat candidatura per a aspirar a ser reconegut patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO.

Aquest patrimoni únic i singular, i de valor universal, compta també amb el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes (MitMac) d’Albaida, el primer museu del món dedicat a aquesta tradició. L’objectiu del MitMac és formar, investigar, divulgar i protegir el toc manual de campanes i constituir un eix de desenvolupament turístic vivencial i de diversificació econòmica per a la ciutat d’Albaida.