Alzira celebrarà els 100 anys del Gran Teatre amb una gala multidisciplinar

El Gran Teatre d’Alzira compleix 100 anys finalitzant els treballs de remodelació. A poques dates de la reobertura, l’Ajuntament ha volgut festejar l’efemèride amb la presentació de la nova etapa que s’obri en complir-se el primer centenari, i també informant de l’estat de la reforma i de l’abast de les inversions.

Les obres del Gran Teatre han suposat més de mig milió d’euros a partir de les inversions de la Generalitat, la Diputació i els fons municipals i s’han centrat principalment en l’actualització dels sistemes de seguretat, tant per als qui treballen dia a dia a l’edifici com per als qui acudeixen a les representacions: instal·lació de línia de vida a la part superior de la caixa escènica, teló de seguretat, cortines ignífugues, nova senyalització d’accessos i eixides, renovació de la instal·lació elèctrica, actualització dels banys i dels camerinos o la instal·lació de l’aire condicionat, entre altres: “Són coses que no es veuen però que són imprescindibles per a adaptar el Gran Teatre a les noves normatives”, ha indicat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

Així mateix, les millores suposen “un llavat de cara”, ja que han permés també repintar les façanes i l’espai interior, i “donar vida” a l’edifici des de l’exterior, gràcies als dissenys de dos il·lustres artistes, d’una banda l’alzireny Toni Espinar, amb llarga trajectòria com a muralista, i que ha recreat a les portes falses de la part posterior “la cara oculta del Gran Teatre”, en homenatge al personal tècnic i als treballadors. I d’altra banda, el reconegut il·lustrador Paco Roca ha dissenyat 6 dibuixos que simulen l’interior del teatre i es col·locaran a les finestres cegues del lateral de l’edifici. Estes vinyetes representen les diferents arts escèniques, dansa, teatre adult i infantil, música, festes i públic.

El pròxim 16 d’octubre se celebrarà la gal·la del centenari del Gran Teatre amb la reobertura de l’edifici. Eixe dia tindrà lloc un espectacle multidisciplinar amb actuacions de teatre, dansa o música, barrejades amb vídeos sobre l’efemèride i imatges històriques. “És un segle d’immensitat. Per ací han passat infinitat de veus, d’històries, d’imatges, músiques, emocions”, ha assegurat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, qui ha incidit en què el govern d’Alzira té “l’esperança de què la recuperació del Gran Teatre puga garantir una vida de 100 anys més” per a una instal·lació que representa “un element de vida i de cultura” per a tota la població.

El centenari del Gran Teatre marcarà la nova temporada cultural de la ciutat, que també s’ha presentat hui dalt de l’escenari. El programador cultural, Jordi Verdú, ha avançat els espectacles més rellevants de l’agenda cultural. David Otero actuarà el 17 d’octubre; després d’ell passaran pel teatre espectacles musicals, com “Me cuesta tanto olvidarte. Homenatge a Mecano”, “Desconcerto”, “La Bella y la Bestia”, “We Love Queen”, o “Cenicienta”. L’actriu alzirenya Sandra Ferrús, que triomfa a Madrid, visitarà la seua ciutat amb l’obra del Centro Dramático Nacional “La Panadera”. Una altra actriu destacada, Aitana Sánchez-Gijón, xafarà el nou escenari per representar “Malvivir”, d’Ay Teatro. I en abril està previst que torne l’òpera en viu.

La celebració del centenari del Gran Teatre passa també pel llançament d’una pàgina web, la creació de recursos didàctics, com el quadernet de Marina Pascual “Descobrim el Gran Teatre” per a les escoles, la maqueta de la caixa escènica de Javi Benavent, el llibre “100 anys del Gran Teatre” a càrrec d’Inés Orts, la renovació de la marca i la posada en marxa de visites guiades per al públic en general. A més a més, l’arxiver d’Alzira, Aurelià Lairón, i el periodista Alfonso Rovira han col·laborat en la preparació d’una gran exposició que s’inaugurarà el 15 d’octubre a la Casa de la Cultura.