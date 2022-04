Alzira projecta la instal·lació de plaques solars a totes les escoles públiques de la ciutat per a l’autoconsum elèctric

L’Ajuntament d’Alzira iniciarà a les escoles públiques un pla per a instal·lar plaques solars. El Departament de Medi Ambient s’encarregarà de demanar una subvenció a l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), i gestionarà la seua instal·lació sense cost per als col·les i s’ha plantejat que se sumen els instituts, demanant la cessió del sostre.

La tècnica de Transició Ecològica municipal, anirà visitant cada centre educatiu per a fer un informe sobre sostres i cobertes, per tal de veure si estan en condicions per a instal·lar les plaques. L’objectiu és que a les escoles comptem amb instal·lacions d’autoconsum, amb un estalvi d’entre un 30 i un 40% de mitjana. Esta iniciativa es presentava la setmana passada per part del regidor de Medi Ambient, Pep Carreres i la tècnica als centres de primària amb molt bona resposta i amb el suport previ de l’AMPA del CEIP Alborxí a través de la coordinadora d’AMPES.

La instal·lació de plaques solars als centres escolars a més obri la possibilitat de repartir l’energia sobrant a través de comunitats energètiques, tenint en compte que els centres escolars no consumixen durant l’estiu que és quan més hores de sol hi ha. “Pensem en una Comunitat Energètica que gestione els excedents de l’energia d’autoconsum ja que en estiu les escoles estan tancades i no es faria ús d’eixa energia, de manera que aniríem a un repartiment entre la ciutadania que suposa la democratització de les energies renovables” ha explicat el regidor de l’àrea.