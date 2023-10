Borriana desbloqueja després d'any i mig la construcció de l'IES Jaume I i resoldrà el contracte amb l'adjudicatària

L'Ajuntament de Borriana ha desbloquejat la paràlisi de la construcció de l'IES Jaume I. Així, en els següents plens, es posarà fi a 18 mesos de paralització d'obres i s'aprovarà la resolució del contracte amb l'empresa adjudicatària.

“Un procés llarg en el qual tots els grups polítics municipals hem mostrat consens des de l'inici del procés i que ha necessitat per part de l'equip de Govern molts tràmits, processos i reunions amb l'empresa adjudicatària”, ha valorat l'alcalde Jorge Monferrer Daudí.

Així mateix, ha tingut lloc una reunió a la qual ha assistit el propi alcalde, juntament amb el regidor d'Educació, Alejandro Clausell, per a traslladar a la direcció de l'IES Jaume I, representada per la directora del centre, Regina Rodrigo, i el Cap d'estudis dels Cicles Formatius, Vicent Ucher, l'actual situació de la construcció de l'institut i els següents passos que donarà el consistori, a través dels quals eixirà a licitació i hi ha una previsió que puguen reprendre's les obres en el primer semestre de 2024.

En aquest sentit, l'alcalde ha explicat que “amb el pròxim ple, tanquem el capítol de la paràlisi i iniciem el camí de la resolució de contracte, sense arriscar-nos a anar als processos contenciós-administratiu que l'empresa concessionària havia imposat contra l'ajuntament per denegar la modificació pressupostària, on cal recordar, demanaven un augment superior al 20% i, sense renunciar a cap de les exigències que els tècnics del consistori han sostingut que eren les justes per a les arques municipals”.

“Els centenars d'alumnes que han sigut forçats a seguir més temps en aules prefabricades, situades en els terrenys de l'antic IES Llombai, han sigut la màxima preocupació i ocupació d'aquest equip de Govern, i continuarem fent tot el possible perquè arriben les noves instal·lacions com més prompte millor”, ha resolt l'alcalde.