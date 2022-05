Comencen les obres del carril ciclopeatonal per a unir el nucli urbà de Morella amb la Fàbrica Giner

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat les obres del carril ciclopeatonal que unirà el nucli urbà de Morella amb el complex de la Fàbrica Giner.

Com ha destacat la consellera Rebeca Torró, aquesta obra s’emmarca en l’aposta de la Generalitat per la mobilitat sostenible que, alhora, promou una millor qualitat de vida per a la ciutadania i fomenta un desenvolupament equilibrat i també sostenible“.

Així, la consellera ha afegit que aquest carril bici de 1.220 metres de longitud i que compta amb una inversió de 430.000 euros, “respon principalment a la demanda dels veïns i les veïnes de la comarca, però així mateix es convertirà per als molts visitants d’aquesta comarca, en un nou atractiu respectuós amb el medi ambient i menys contaminant”.

Igualment, la titular d’Obres Públiques i Mobilitat ha ressaltat que la futura via, que discorre paral·lela a la CV-14 des de la Fàbrica Giner fins a l’encreuament de Beltrán, augmentarà la seguretat viària de ciclistes i vianants. “Treballem per una mobilitat sostenible i segura” ha afirmat Torró.

De la mateixa manera, Rebeca Torró ha subratllat que la futura via enllaçarà amb l’entrada a diferents rutes i camins, “és prioritari assegurar la mobilitat dels municipis de la Comunitat Valenciana, tant pel que fa a millorar la seguretat viària com la connectivitat amb carrils per a l’oci o l’esport, i també per crear una xarxa de ciclorrutes”.

Per part seva, l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha assenyalat que “es tracta d’una actuació molt important per augmentar la seguretat en el desplaçament amb bicicleta o a peu des de Morella fins a la Fàbrica Giner”.

L’edil ha explicat que “la CV-14 és una carretera amb molt de trànsit, sobretot pesant, i amb un voral estret, la qual cosa feia molt necessari augmentar la seguretat en aquest tram”. També ha indicat que des d’Aigües de Morella aprofitaran aquestes obres per renovar les conduccions d’aigua entre la ciutat i la Fàbrica Giner.

Les obres de la ciclorruta entre el centre urbà de Morella i la Fàbrica Giner s’han iniciat amb les feines per igualar el terreny. Aquest nou carril discorrerà en paral·lel a la CV-14 pel marge més proper del nucli de Morella fins a la intersecció amb la CV-125, on es generarà un espai mínim a l’illot central de la intersecció de tres metres que permeti l’encreuament amb seguretat. A continuació, seguirà paral·lel a la carreta pel seu marge esquerre, el més proper del riu Begantes.

A les alineacions rectes de la ciclorruta, la secció presentarà 2,20 metres d’amplada lliure i s’executarà amb una plataforma de 25 cm de terra seleccionat, 20 de llast artificial i 15 de formigó. La banda ciclista estarà separada i protegida de la calçada principal mitjançant una barrera de formigó. A més, es projectarà una cuneta de seguretat.

La carretera CV-14 pertany a la xarxa bàsica de la Generalitat, que comunica la N-232 propera a Morella amb l’extrem nord-oriental de la província de Castelló al límit amb la província de Terol, per on continua amb la denominació d’A- 225 fins a Aguaviva.

En el tram d’actuació, la carreta té una amplada de calçada de 8,10 m, amb carrils de 3,15 m, sent el seu IMD el 2019 de 1.264 vehicles amb un 19,6% de pesants, a causa de la ubicació de diverses mines de argila als voltants de la carretera.