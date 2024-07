Compromís al·lega perquè la nova llei del litoral del PP preserve a Sagunt la zona verda del Malecó i el conjunt arqueològic del Grau Vell

Compromís reclama la preservació del Malecó i el Grau vell de Sagunt en les seues al·legacions contràries a la nova llei del litoral promoguda pel PP. El grup valencianista adverteix de la prioritat de preservar el litoral de Sagunt, tant la millora de les seues platges, agreujades per l'erosió, com de la seua biodiversitat davant el canvi climàtic. Tal com explica la regidora Maria Josep Picó, “d’acord amb l’anunci de la informació pública de l’Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana, hem ampliat les al·legacions fetes durant el tràmit de consulta prèvia d’esta norma, el passat març”.

Sobre les noves al·legacions la regidora nacionalista destaca que “des del nostre col·lectiu hem posat el punt en les afeccions de la nova llei sobre el conjunt arqueològic i cultural del Grau Vell; la Marjal dels Moros i la zona humida d’Almardà i Corinto; la Marjal d’Almenara; les platges de Sagunt en perill per processos d’erosió; i el Malecó de Menera”. Segons informen des de Compromís, les al·legacions íntegres es poden consultar en la seua web sagunt.compromis.net.

El passat juny, les diputades Maria Josep Amigó i Paula Espinosa van visitar els terrenys del Malecó de Menera, per tal d’interessar-se, de mans de la Plataforma per un Malecó Públic i Verd, de la situació de la parcel·la. En eixa reunió, la responsable de Medi Ambient a les Corts per Compromís, Paula Espinosa, destacava “la profunda decepció i la consistent preocupació per l’avantprojecte de Llei que la Conselleria de Medi Ambient en matèria de protecció i ordenació de la costa valenciana. No ajuda gens a blindar i deixar sense dubtes que el Malecó de Menera siga un espai públic i verd, i això és intolerable.”

“Encara que lluny dels focus i de les fotos, des de Compromís per Sagunt estem convençuts de continuar defensant el nostre litoral sempre que es presente l’oportunitat i de la manera que calga. Fa uns dies hem formulat pregunta en el Congrés dels Diputats sobre l’estat del projecte de 17 milions de regeneració de les Platges del Nord, que ja porta un retard important en la seua execució”, conclou Maria Josep Picó, regidora del grup municipal de Compromís per Sagunt.