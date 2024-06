Detinguts tres instal·ladors de fibra per robar 8 tones de coure mentre treballaven entre Vinaròs i Peníscola

L'Equip Roca de la guàrdia civil de Vinaròs deté a quatre persones, per la sostracció de huit tones de cablejat de coure pertanyent a instal·lacions als municipis de Vinaròs i Peníscola i més d'una tona pertanyent a l'enllumenat públic de l'ajuntament de Peníscola.

Com a resultat de l'inici d'una investigació el mes d'octubre de 2023, amb motiu del control dels centres de tractaments de residus, es realitza un seguiment discret a diverses persones que valent-se del treball que exerceixen com a operadors d'una empresa de telecomunicacions opera en la zona del Baix Maestrat.

Després de la realització de nombroses perquisicions i treball en el terreny, s'estableix que tres dels integrants es dediquen en el transcurs del seu treball, a fer apilament de cablejat de coure de l'estesa d'una empresa de telefonia de diversos municipis, procedint a la seua posterior venda, realitzant la mateixa operació en repetides ocasions. Al seu torn, dos d'ells aprofitant-se de la instal·lació de fibra, procedeixen a la sostracció de cablejat de presa de terra de diferents vies de la població de Peníscola, provocant gran perjudici ja que una pujada de tensió no podria ser derivada a terra, fet que suposa greu risc per a la seguretat de les persones, propiciant uns danys de més de 20.000 euros, segons informe emés per tècnic de l'Ajuntament.

Per part dels guàrdies civils es localitza el lloc en el qual donaven entrada al material sostret, sent en diversos centres de tractaments de residus de la localitat de Benicarló, on havien procedit a la venda de més de 9.000 quilos del cablejat robat.

L'actuació ha sigut realitzada per efectius de l'Equip Roca de la Guàrdia Civil de Vinaròs. Les diligències instruïdes han sigut entregades en els els Jutjats de Vinaròs.