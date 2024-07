Els municipis del Baix Segura reclamen al ministeri que s'amplie al seu territori la suspensió dels peatges de l'AP-7

El ministre de Transports, Óscar Puente, va anunciar aquest dilluns la suspensió durant tres mesos del peatge de l'AP-7 en la circumval·lació d'Alacant per a analitzar el transvasament de vehicles des de la A-7, que es troba quasi al límit de la seua capacitat. Però aquesta mesura temporal i limitada als 33 km que hi ha entre el Campello i Monfort també la reclamen per al seu territori els municipis del Baix Segura.

Des d'Oriola l'equip de Govern ha expressat el seu malestar afirmant que el ministeri “contínua ignorant les peticions històriques dels veïns i visitants del litoral oriolà sobre la gratuïtat de l'AP-7”, en concret, el tram entre Los Montesinos i Villamartín-La Zenia. El regidor d'Infraestructures, Víctor Valverde, recorda que en aquest tram d'autopista, té una densitat de 6.000 vehicles diaris amb un 7,5% de trànsit pesant, “és una infraestructura que està infrautilitzada a causa del seu costós peatge que en temporada alta i per a un recorregut d'escassos 7 km supera els 9 euros. Mentrestant, i una vegada passat el peatge de Villamartín, aquesta AP-7, té un IMD de 21.000 vehicles, sent la via més utilitzada per a moure's per eixe tram del litoral”.

En canvi afig Valverde que la N-332, en el tram des de les platges d'Oriola fins a passat Torrevella, “està bastant congestionat durant tot l'any, provocant retencions de diversos quilòmetres en època estival i patint un IMD de més de 40.000 vehicles. Aquestes mateixes retencions pateix la CV-95 en l'últim tram arribant a Torrevella que es podrien evitar llevant el peatge de l'AP-7”.

Per part seua, l'alcalde d'Oriola, Pepe Vegara, considera que novament el Baix Segura “torna a ser l'oblidada i marginada pel govern de Pedro Sánchez perjudicant els interessos no sols dels residents sinó també dels que ens visiten”. “En els pròxims dies em posaré en contacte amb els alcaldes del Pilar de la Foradada i Torrevella per a fer front comú davant aquest nou desgreuge per als veïns de la comarca”.

L'alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, ha criticat que la mesura de liberalització temporal “ignora als ciutadans de la nostra comarca i deixa als milers de residents i turistes de la nostra zona sense la possibilitat de beneficiar-se d'aquesta gratuïtat, que sí que gaudiran els veïns d'altres localitats de la província d'Alacant”.

Des del Pilar de la Foradada, l'alcalde José María Pérez, critica que “el turista que vulga visitar el nostre municipi de manera ràpida i segura ha de pagar prop de 20 euros, una cosa inaudita”. Per això lamenta que el Pilar de la Foradada “torna a ser el gran perjudicat de la província d'Alacant”, la qual cosa suposa un minvament important en el turisme i el transport de mercaderies agrícoles tan importants per al municipi“, ha assegurat ”les mesures de Pedro Sánchez danyen la butxaca dels pilarencs“.