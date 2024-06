Els municipis del Túria reclamen la vigilància del parc natural tots els dies de l'any

Es castell de Riba-roja de Túria ha acollit la primera sessió tècnica de la Comissió de Vigilància del Parc Natural del Túria.

La jornada, presidida per l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga i pel director general de Prevenció d'Incendis Forestals, Francisco José Aparisi juntament amb el director del Parc Natural del Túria, Toni Ballester, ha comptat amb la participació de membres de la Policia Autonòmica, Guàrdia Civil, Policia Local i representants polítics dels municipis afectats.

Es tracta de la primera reunió tècnica des que el passat 31 de maig es constituïra la Comissió de Vigilància del Parc Natural del Túria, la creació del qual va ser aprovada en l'Assemblea General de Municipis.

Un dels principals temes abordats en la reunió ha sigut la necessitat d'incrementar la vigilància i establir un pla d'acció per a millorar l'efectivitat dels cossos i forces de seguretat.

Actualment, el Parc Natural del Túria patix amenaces contínues que posen en risc la preservació d'este enclavament natural. La proliferació d'incendis forestals a conseqüència de l'escàs manteniment, el mal ús del territori pel pas de vehicles, motocicletes o quads per les diferents sendes, l'acumulació de residus en les zones creatives i el vandalisme de les infraestructures del parc, és una greu amenaça que es veu acrescuda durant els mesos estivals per l'increment de visitants.

Per a minimitzar este impacte, la Comissió Tècnica ha proposat que els municipis que actualment destinen mitjans propis a la vigilància, com Paterna, Quart de Poblet, Vilamarxant, Mislata, l’Eliana i Riba-roja de Túria es coordinen perquè el parc puga estar protegit els 365 dies de l'any.

Esta mesura anirà reforçada amb una altra sèrie d'accions que faciliten la comunicació interna entre els agents. La comissió realitzarà una sol·licitud formal a la Generalitat Valenciana, amb competències al Parc Natural del Túria, per a la posada en marxa d'un canal de comunicació –Sistema CordCom- que afavorisca la coordinació i l'intercanvi d'informació respecte a avisos d'emergències o qualsevol sospita d'actes delictius.

Un altre dels punts tractats ha sigut la creació d'una base de dades amb informació relativa a la prevenció dels incendis i un intercanvi eficaç d'esta, que facilite dades del territori mitjançant cartografies del terreny, amb identificació d'accessos, hidrants, basses de reg i altres punts d'interés en cas d'incendi.

A més s'ha acordat la revisió de la normativa autonòmica i municipal d'aplicació al parc natural, la unificació de criteris normatius i senyalística informativa i reglamentària, la creació de protocols i/o plans conjunts d'actuació davant emergències; establiment de punts de trobada, posicionament d'efectius policials davant incidències en municipis limítrofs, així com un conveni de col·laboració per a la cessió de recursos materials o intercanvi de formació. Concretament en este àmbit, el director del PNT ha anunciat per a el mes vinent de setembre la realització d'un curs de formació sobre el Pla contra Incendis en el qual s'abordarà també la unificació de criteris per a les sancions al parc.

L'alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha valorat positivament esta primera comissió tècnica, “és el començament d'un treball coordinat, conjunt i efectiu de tots els municipis que tenim al riu Túria com a nexe d'unió, per a fer front a la vigilància i seguretat d'este enclavament únic i singular que es veu amenaçat contínuament pels incendis forestals i per un ús inadequat per part d'algunes persones amb actituds incíviques”.