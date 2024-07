Elx tala i trasplanta diverses palmeres del centre de la ciutat després de caure un exemplar sobre una terrassa

L'Ajuntament d'Elx està procedint a la tala i trasplantament de diverses palmeres del centre de la ciutat després que divendres passat un d'aquests exemplars es partira i caiguera sobre una terrassa sense causar danys personals.

Davant aquesta situació el consistori ha encarregat un nou informe tècnic per a conéixer l'estat en el qual es troben les palmeres situades en la cèntrica plaça de la Glorieta. Es tracta del mateix estudi que ja es va realitzar al carrer Pedro Juan Perpinyà i que va mostrar que més d'una trentena d'exemplars tenien risc alt de caiguda, motiu pel qual s'està procedint a la seua tala.

Davant aquesta situació, el regidor de l'àrea, Claudio Guilabert, ha indicat que “després de la revisió de les 43 palmeres que hi ha en La Glorieta, l'informe va llançar que 7 d'elles tenien un risc alt o molt alt de caiguda pel que es va procedir a la seua tala el mateix dissabte” i, a més, ha anunciat que “s'avaluaran totes les palmeres que hi ha en la via pública, en les places i als parcs. Continuarem amb el Pla Director i el Pla de Gestió de Riscos perquè és fonamental per a Elx i per a saber en quin estat es troben els exemplars que estan en la via pública”.

Segons Guilabert, a través del Pla de Gestió de Riscos “se sabrà quan han sigut plantades o podades les palmeres, quin palmerer ha sigut el que l'ha podada, si se li ha donat algun tipus de tractament, així com diferents paràmetres d'importància per a continuar cuidant el nostre palmerar”.

Per part seua, el gerent de Baobab Vivers S.L. i enginyer tècnic agrícola, Javier Sigüenza, ha explicat que la possible causa que va fer que la palmera es partira i caiguera a la via pública va ser l'estrés hídric o colp de calor. “Una vegada rebem l'avís realitzem mesuraments de l'exemplar i el que més ens va cridar l'atenció és que tan sols comptava amb un 10,5% d'humitat relativa en la capa exterior, quan els paràmetres normals ronden el 23%. En el cas de la part superior, eixa humitat era únicament del 36% quan el normal és que ronde el 60%” ha destacat; a més ha assegurat que el que probablement va ocórrer és que “la palmera va perdre humitat en la zona interna i es va descompensar l'interior de tronc amb l'exterior, la qual cosa va fer que es trencara”.

Després de la revisió de la resta d'exemplars que se situen a la Glorieta, mitjançant proves d'oscil·lació o trajectòria, l'informe va llançar que 7 palmeres més comptaven amb risc alt de caiguda i es van talar per seguretat. “Com a il·licitans ens dol que la Glorieta haja perdut 8 palmeres, però també ens doldria que dins d'un temps alguna d'elles poguera haver caigut damunt d'una persona tenint un informe tècnic que deia que calia talar-la. Exactament igual que ocorre amb les palmeres situades al carrer Pedro Juan Perpinyà on la brigada de parcs i jardins estan talant els exemplars danyats” ha destacat Guilabert.

D'altra banda s'ha anunciat que les palmeres talades en la cèntrica plaça, se substituiran per plàtans d'ombra, arbres de gran port que donaran ombra en els mesos d'estiu i deixarà entrar la llum del sol en els mesos d'hivern. “No es reposaran les palmeres perquè l'informe llança que la Glorieta no és el lloc adequat per al creixement d'aquesta mena d'exemplars” ha explicat el responsable de l'àrea que, a més, ha afegit que “quan es tala una palmera és perquè hi ha una anàlisi tècnica prèvia i ací el que preval és la seguretat de les persones”.

Pel que respecta al carrer Pedro Juan Perpinyà, després de les dades de l'informe, el 60% de les palmeres d'eixe carrer s'estan trasplantant a l'hort de la Molinera, on es troben part dels vivers municipals.