Gandia aposta per aconseguir la huitena marca turística pròpia valenciana

Gandia apostarà per aconseguir la marca turística pròpia per tal d'incrementar la promoció de la capital de la Safor com a destinació. Així ho anunciava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, durant la seua compareixença davant els mitjans de comunicació amb motiu de l'inici del curs polític, compareixença que ha realitzat acompanyat per la primera i la segona tinenta d'alcalde, Alícia Izquierdo i Balbina Sendra.

Amb aquest objectiu Gandia aspira a ser la huitena marca turística, després de les set reconegudes actualment per la Generalitat: Castellón Mediterráneo, València Turisme, Visit València, Visit Benidorm, Costa Blanca, Alicante y Visit Elche. Aquest reconeixement suposa singularitzar l'oferta de destinació de la ciutat dins la promoció que es realitza del turisme valencià, especialment a cites com FITUR.

L'alcalde ha destacat la fortalesa de Gandia fent referència a les “excel·lents” dades d'ocupació turística (a l'agost, 95%, segons Hosbec), i ha reivindicat la solidesa del sector que ha apostat per un model de qualitat i sostenibilitat que atrau noves inversions com el nou hotel boutique de quatre estrelles de la Ducal que hui inicia les seues obres. Prieto ha incidit en que amb la marca turística es podrien incrementar les inversions i la promoció de Gandia com a destinació “donat el fet que Gandia ja és un referent turístic nacional e internacional”.

Al respecte, la regidora de Turisme ha fet referència a la importància de la marca turística per a la nostra ciutat. “Hem de treballar en promoció, i per això és imprescindible tindre la marca pròpia perquè ens aportarà el finançament per posicionar-nos com a referents turístics”.

Respecte als mesos de juny, juliol i agost la responsable Turisme ha qualificat les dades com a molt bones, ja que han estat similars a l'any passat trencant la tendència a la baixa que s'ha produït en altres ciutats i ha incidit que més enllà de la temporada forta, Gandia ha obtingut excel·lents resultats des del mes de març. La regidora Sendra ha posat en valor que els esdeveniments i activitats programats “no només han aconseguit dinamitzar la destinació, sinó que l'han promocionada com a destí de primer nivell”. “Estem treballant de la mà del sector en iniciatives que estan sent molt ben acollides i en altres que ens ajudaran a aconseguir millors resultats”, ha finalitzat la regidora.