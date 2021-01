Gandia demana que no es construïsca la nova dàrsena del port esportiu, però que es continue amb el futur moll sud

L’Ajuntament de Gandia ha demanat a l'Autoritat Portuària de València que no realitze la dàrsena nord del port esportiu de la localitat, però que seguisca endavant amb l'ampliació del moll comercial sud on es desenvolupen les activitats portuàries.

La renúncia a la meitat del projecte ha estat explicada aquest divendres per l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, (PSPV), que ha estat acompanyada pel vicealcalde i regidor d’Urbanisme, Josep Alandete (Compromís), i el president de la Junta de Districte del Grau-Venècia-Marenys de Rafalcaid, Miguel Ángel Picornell (PSPV). Tots tres han comparegut per a explicar el posicionament del Govern local respecte al projecte d’ampliació del port de Gandia, després que aquesta setmana Compromís anunciara una acció en les Corts Valencianes demanant la paralització completa del projecte.

Diana Morant explica que va traslladar aquesta demanda dimarts passat al Comité Assessor del Port de Gandia. “Hem de defensar l’ampliació del moll comercial. Però, amb la mateixa coherència, Gandia renuncia a l’espai previst en la part nord perquè ja no contempla les necessitats i els interessos actuals de la ciutat, ni existeix interés social o privat, ni cap proposta per a executar-lo, com si va ocórrer en 2008”, ha indicat.

En aquests moments, s’està sotmetent a exposició pública el Pla Director que engloba el projecte d’ampliació del port de Gandia, que ve de l’any 2008, i que 2017 va obtenir la declaració d’impacte ambiental favorable per part del Ministeri de Transició Ecològica.

Tal com ha destacat l'alcaldessa durant la seua intervenció, la intenció de l’APV per al port de Gandia (i així s’ha inclòs en els seus pressupostos) és ampliar el moll comercial sud com a suport a la seua activitat portuària.

Al mateix temps, l’alcaldessa ha remarcat que “Gandia és sensible amb la problemàtica de regressió que estan tenint les platges del sud, posicionant-nos del seu costat”. En aquest sentit, el Govern local s’alinea amb les platges del sud afectades i demana als responsables dels ports i de Costes un Pla Estratègic conjunt que ajude a la seua consolidació.

Morant ha reiterat que “som conscients d’eixa realitat dels pobles veïns i lluitarem en companyia d’ells. Però açò no significa que, com a ciutat, renunciem a aquesta ampliació del moll comercial sud, el qual no causa un impacte ambiental afegit perquè té una declaració favorable, i també és necessari per al desenvolupament econòmic de la nostra ciutat i de la comarca. Volem que Gandia torne a ser el port de referència de les Comarques Centrals Valencianes”.

D’altra banda, l’alcaldessa també demana a l’APV el desbloqueig del projecte d’habilitació de l’actual dàrsena esportiva existent.

Per la seua banda, Josep Alandete ha destacat que “el Govern del Serpis, com no podia ser d’altra manera, defensa un posicionament comú i una línia coherent basada en la defensa del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic com a punts fonamentals”. El responsable d’Urbanisme ha incidit què “aquest projecte d’ampliació de la part nord del port no respon a les necessitats ni la sensibilitat actual. Així, Gandia, que ha retornat a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, ha d’exercir la seua capitalitat per a defensar la comarca com un tot”.

Per últim, Miguel Ángel Picornell, com a president de la Junta de Districte del Grau i com a membre del Comité Assessor del Port de Gandia, ha defensat la necessitat d’ampliar el moll comercial, pel que suposaria amb la creació de llocs de treball i de dinamització econòmica per al districte marítim. “Molts treballadors del Grau viuen de l’activitat comercial del port que, lamentablement, no viu la mateixa situació que fa cinquanta anys. El port necessita ara un altre punt d’atracament per als vaixells que entren i ixen, ja que l’actual moll comercial priva i constreny les seues activitats i operativitat”, ha finalitzat.