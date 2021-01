Compromís demana paralitzar a ampliació del port de Gandia pel perill mediambiental i el "rebuig polític i social"

Compromís ha presentat en les Corts una iniciativa per a paralitzar l'ampliació del port de Gandia, previst en el Pla Director d'Infraestructures del Port de Gandia, i gestionat per l'Autoritat Portuària de València. La iniciativa, que compta amb el suport del grup municipal de Compromís per Gandia, proposa en el seu únic punt d'acord la retirada del projecte i a replantejar aquest tipus d'actuacions sobre la base del context mediambiental, a les polítiques públiques vigents d'ordenació i conservació del territori i a la planificació conjunta d'actuacions amb les administracions locals afectades per aquests projectes.

La paralització ha sigut presentat per les diputades Papi Robles, membre de la Comissió d'Obres Públiques i Infraestructures en les Corts Valencianes, i Nathalie Torres, diputada de zona de Compromís a la Safor-Valldigna,

El pla d'ampliació per al Port de Gandia compta amb dues actuacions que afecten la infraestructura portuària; d'una banda la construcció d'un moll per a embarcacions recreatives en la part nord i d'altra banda la construcció d'una esplanada amb finalitat comercial en la zona sud.

L'encarregat de temes de Medi Ambient de Compromís per Gandia, Daniel Muñoz, afirma que “des del departament de Medi natural del Ajuntament de Gandia hem fet un informe demanant la retirada del projecte d'ampliació, o almenys una modificació substancial, ja que aquesta ampliació va ser concebuda a principis dels 2000 i ara amb l'actual estat socioeconòmic i ambiental del País Valencià és un projecte totalment fora de lloc”. En la mateixa línia reacciona la diputada Papi Robles que afig que “aquests plans han de donar resposta social i ambiental més enllà de l'econòmica; i aquest Pla no té el suport de cap dels pobles de l'al voltant de Gandia i tampoc de la capital de la Safor, no volen aquest projecte i no el necessiten perquè no té cap sentit”.

Però la coalició valencianista veu en tot aquest projecte un “autèntic perill mediambiental”. Robles afirma que “una ampliació del Port de Gandia i la conseqüent ampliació del volum, afectaria els corrents marítims i el flux dels sediments cap a les platges del sud, que baixaria, posant en perill l'estabilitat litoral en el sud del port perquè la manca de sediments contribueix a la regressió de les platges i agreuja les conseqüències dels temporals marítims que cada vegada són més habituals”.

Entre les localitats que rebutgen aquest projecte es troben Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar, Piles i Oliva. La diputada de zona de Compromís per a la Safor-Valldigna, Nathalie Torres, considera que “totes les poblacions no poden estar equivocades. Aquest projecte no compta amb el suport social de la Safor ja que suposa una amenaça, sobretot, per als pobles que queden al sud del Port de Gandia. Fa falta que l'Autoritat Portuària de València escolte el poble i als pobles en les seues actuacions”.

Expliquen des de Compromís que aquesta iniciativa naix perquè l'Autoritat Portuària de València ha recuperat recentment un projecte d'ampliació del Port de Gandia mitjançant la tramitació d'un nou Pla Director d'Infraestructures per al port, ja que l'anterior pla, datat en 2005, va ser avaluat d'acord amb una normativa que ja no està vigent. Aquest Pla Director es troba ara mateix en procés d'avaluació ambiental estratègia simplificada i, si finalment fóra aprovat, es podria recuperar per a la seua execució, el projecte d'ampliació aprovat mitjançant resolució de 24 de maig de 2017 de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient.