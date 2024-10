La Generalitat aporta 500.000 euros més a la regeneració de la Cantereria d’Ontinyent i les inversions ja superen els 7 milions

La Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda, ha donat llum verda aquest dimarts a l’aportació de 508.900 euros més de fons autonòmics al projecte de regeneració de la zona de la Cantereria d’Ontinyent. Es tracta de l’anualitat de 2024 d’un conveni singular signat entre l'Ajuntament d'Ontinyent i la Generalitat Valenciana, qui acumula ja més de 3 milions d’euros d’inversió en esta actuació des de 2020.

El regidor de Territori de l’Ajuntament d’Ontinyent, Óscar Borrell, explicava que “es tracta d'un conveni que s'ha renovat anualment, que ha rebut des de la Conselleria el suport de responsables polítics de diferents signes com Héctor Illueca, Rubén Martínez-Dalmau i ara la Vicepresidenta del Consell Susana Camarero, i que juntament amb els fons europeus, estatals i fons propis han configurat una inversió total de més de 7 milions d’euros en la zona, que ha experimentat una absoluta transformació que no sols elimina riscos per a les persones sinó que a més recupera aquest entorn com a espai verd, habilitant-lo per al seu gaudi per part de la ciutadania”.

El conveni, que va comptar amb l’aprovació del Ple de l'Ajuntament en la seua última sessió, permet destinar els fons d'esta ampliació del conveni a finançar les tasques d’urbanització del parc inundable en el marge esquerre del riu Clariano amb vegetació i arbres autòctons, en una actuació repartida en dues parts: obra civil i instal·lacions, per una banda, i jardineria, per altra.