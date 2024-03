La Generalitat destina 2 milions a millorar la carretera CV-567 i reforçar la seguretat al seu pas per Cerdà, Vallés i Xàtiva

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, destina més de 2 milions d’euros per a millorar la carretera CV-567 i reforçar la seua seguretat al seu pas per Cerdà, Vallés i Xàtiva en la seua aposta per l’estratègia ‘Visió Zero’, que busca evitar totes les morts i lesions greus per sinistres de trànsit.

La directora general d’Infraestructures i Projectes Urbans, María José Martínez Ruzafa, ha destacat que “amb esta actuació el Consell aposta per infraestructures de comunicació entre els pobles de la Comunitat Valenciana segures i adaptades a la demanda de cada zona”.

L’actuació en la CV-567 preveu l’ampliació de la plataforma existent per a millorar la visibilitat. En concret, “es buidaran les zones arbrades més pròximes a la carretera, s’executaran sobreamples en algunes alineacions corbes, es definirà un nou traçat en certs trams amb l’ampliació de radis en les corbes, s’incorporaran vorals i cunetes de seguretat, així com la millora dels accessos des de les zones agrícoles”, ha matisat Martínez Ruzafa.

Amb tot això, es pretén aconseguir una carretera amb continuïtat de la geometria i ample de 6,6 metres de la plataforma, que permeta l’encreuament de dos vehicles, sense zones de pèrdua de traçat i visibilitat. L’accés al polígon industrial de Novetlè es millorarà amb la construcció d’una glorieta en substitució de l’actual intersecció en ‘T’.

L’actuació viària es completa amb una nova andana de 3 metres d’ample, per a vianants i ciclistes, que permeta la mobilitat no motoritzada entre estos municipis en adequades condicions de seguretat.

Trànsit local

La carretera CV-567 es caracteritza per ser una carretera amb un trànsit local i de curt recorregut, que partix del municipi de Cerdà i el comunica amb la població de Vallés, amb zones agrícoles i el polígon industrial de Novetlè. El viari, de 4 quilòmetres de longitud, finalitza en la intersecció amb la CV-645, la glorieta de la ronda nord de Xàtiva per la qual finalment es distribuïx el trànsit cap a la A-7.

Esta actuació, el termini d’execució de la qual és de 12 mesos, és finançada en el marc del conveni entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat Valenciana per a l’execució d’infraestructures en el període 2022-2025.