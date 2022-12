Generalitat i Ajuntament de Torrent presenten el projecte de 20 habitatges públics per a lloguer assequible per a joves

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i l’alcalde Jesús Ros s’han reunit aquest dilluns per a abordar la nova promoció de 20 habitatges públics i energèticament sostenibles en règim de lloguer assequible per a joves,que suposaran una inversió total de 3,4 milions d’euros impulsada pel consistori local, dels quals Generalitat finançarà 700.000 euros.

L’alcalde Jesús Ros ha mostrat la seua satisfacció perquè “tornem a reprendre la promoció d’habitatge públic per a joves, com ja succeïra a la fi dels 90 i principis dels 2000, una iniciativa que va permetre l’accés al seu primer habitatge a centenars de torrentins i torrentines”. Així mateix, ha agraït a la Conselleria “el seu compromís amb la nostra ciutat en el projecte que hui abordem i altres punts, i que no serà l’últim en matèria d’habitatge públic en règim de lloguer per a joves en el nostre municipi”. En aquest sentit l’alcalde ha fet referència a futures actuacions en matèria d’habitatge públic a la ciutat impulsades des del consistori: “També preveiem avanços al llarg de 2023 en el PAI número 3 de Parc Central, que contemplarà la construcció de més de 200 habitatges de protecció pública”.

Per part seua, Héctor Illueca ha anunciat que Generalitat té prevista a Torrent “una inversió de més de 8,9 milions d’euros per a l’impuls de la promoció pública, facilitant així l’accés a l’habitatge en condicions dignes”. A més dels 700.000 euros d’ajuda a l’edificació impulsada per l’Ajuntament, la Conselleria construirà una promoció pròpia de 55 habitatges protegits al carrer Artesans, 15, en el sector Benisaet, que es destinaran a lloguer assequible, amb un cost de 8,2 milions. En la trobada també ha participat el secretari autonòmic d’Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, i el regidor d’Habitatge de Torrent, Francisco José Arnau.

Edifici energèticament eficient

L’edifici de 20 habitatges serà promogut per l’empresa pública de l’Ajuntament de Torrent, Nous Espais Torrent S.A., en un solar del carrer Marquesat, 8. S’espera que a la fi d’aquest mes s’adjudiquen les obres. A l’ésser un edifici energèticament eficient obtindrà una qualificació energètica A, tant en el consum d’energia primària no renovable, com en emissions de CO₂. Això serà possible gràcies a la configuració arquitectònica i constructiva de l’edifici, així com pel disseny i prestacions de les seues instal·lacions. Comptarà amb instal·lació de aerotermia centralitzada per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS), calefacció i refrigeració en els habitatges. A més, disposarà d’instal·lació solar fotovoltaica per a la generació d’energia elèctrica en autoconsum.