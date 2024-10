El jaciment romà dels Banys de la Reina de Calp, preparat per a obrir les seues portes al públic

El jaciment romà dels Banys de la Reina de Calp ha finalitzat les obres d'adequació a les quals ha sigut sotmés durant els últims mesos per al seu museització i ja està preparat per a la seua obertura al públic.

L'alcaldessa de Calp, Ana Sala, juntament amb el regidor de Cultura, Guillermo Sendra, i la regidora de Planificació turística Mireia Ripoll han visitat aquest dijous els Banys de la Reina. Des de l'Ajuntament de Calp s'explica que les obres realitzades suposen les actuacions inicials previstes en la fase A del Pla Director d'aquesta zona arqueològica, elaborat per la Diputació d'Alacant, que ha finançat els treballs amb 439.388,69 euros.

Amb les obres s'han instal·lat passarel·les de fusta que fixen dos itineraris que permetran conéixer els principals conjunts arqueològics: d'una banda, la Domus rotunda amb les seues termes i mosaic circular (segle IV) i per un altre, el conjunt hidràulic amb la sénia i una sèrie de viles (segle II d. C.).

Així mateix, s'han reexcavat i consolidat restes del jaciment que per primera vegada s'inclouran en les visites al públic i que s'estima que corresponen a una possible estructura de caràcter industrial per la seua construcció rústica i la seua proximitat a la sénia i conjunt hidràulic.

A més, s'han implementat mesures de seguretat en el jaciment com la instal·lació d'una coberta corredissa horitzontal sobre la zona de descens al conjunt hidràulic, que fins al moment estava desprotegit, i d'una estructura de fusta amb xarxes que cobreix la zona de gir de la sénia per a evitar possibles caigudes. També s'han consolidat els murs i estructures danyades i s'han col·locat graves de diferents tonalitats que permeten la identificació visual dels espais intervinguts, la qual cosa facilitarà la seua interpretació.

Els treballs també han consistit en la instal·lació d'un nou clos en l'Avinguda d'Europa, amb un accés més concorde a un enclavament com Banys de la Reina, i la reparació i substitució del clos danyat existent en la resta de límits i en la façana al Passeig Marítim.

Aquesta primera fase també ha inclòs la creació d'una àrea de treball d'arqueologia i restauració amb mòduls prefabricats que compta amb oficina, magatzem i bany.

A més, s'ha elaborat documentació gràfica actualitzada amb l'ús de noves tecnologies vinculades a la documentació arqueològica.

“Aquestes obres permetran, per primera vegada, que Banys de la Reina puga ser obert al públic, com correspon, amb totes les mesures de protecció, un primer pas per a posar en valor com es mereix aquest tresor que tenim a Calp”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Guillermo Sendra.

“Tenim previst inaugurar en breu aquest jaciment per al qual volem comptar amb la presència de Conselleria de Cultura i de la Diputació d'Alacant. Banys de la Reina és, sens dubte, un atractiu turístic de valor internacional, i mereix que puga ser conegut i admirat per tots”, ha assenyalat l'alcaldessa Ana Sala.