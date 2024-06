L'Ajuntament de la Pobla de Farnals impulsarà la construcció d'una residència per a la tercera edat

El govern local de la Pobla de Farnals impulsarà la construcció d'una residència pública de la tercera edat en la localitat. L'alcalde Enric Palanca i la regidora de Serveis Socials, Mari Carmen Benlloch, es van reunir amb Soledad Alonso, directora gerent de Gestió Mediterrània de Necessitats Socials, GESMED. Aquesta reunió marca l'inici d'un projecte crucial per a millorar la qualitat de vida dels majors del municipi.

Enric Palanca va destacar la importància d'aquesta iniciativa, així afirmava que “estem compromesos a proporcionar als nostres majors un espai on puguen rebre l'atenció i la cura que necessiten. La col·laboració amb GESMED és un pas fonamental per a començar a treballar en aquest projecte, que beneficiarà a tota la Pobla de Farnals”.

El passat 20 de març, tant l'alcalde de la localitat com la regidora de Serveis Socials, Mari Carmen Benlloch, van mantindre una reunió amb la directora general d'Infraestructures Sociosanitàries de la Generalitat Valenciana, María José Ramon-Llin, durant eixa trobada, es va acordar presentar un projecte en el qual el municipi aportaria els terrenys i l'empresa privada assumiria la construcció, condició necessària perquè la Generalitat assumisca la concertació de les places.

Segons la normativa vigent de 2023, el cost mensual per persona en una residència és de 3.650 euros, “una quantitat inassumible per a la majoria de les famílies”, apunten. Per això “és necessari el concert amb la Generalitat perquè el cost siga viable per a les nostres veïnes i els nostres veïns”, va afirmar la regidora de Serveis Socials, Mari Carmen Benlloch.

La legislació actual també exigeix un mínim de 6.500 metres quadrats d'espai per a allotjar a 120 residents, incloent-hi personal i zones verdes associades. “No totes les empreses poden fer front a aquestes inversions a causa de la baixa viabilitat econòmica. Per això, és crucial la participació pública en aquesta mena de projectes”, va comentar el primer edil de la localitat.