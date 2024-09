L'Ajuntament de la Vall d'Uixó adquireix un immoble per a dependències municipals a l'entorn de les Coves de Sant Josep

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó adaptarà un habitatge en el Paratge de Sant Josep per a l'ús dels treballadors i treballadores de les Coves de Sant Josep i el paratge. L'empresa pública Emsevall ha adquirit un immoble per a crear quatre despatxos de treball d'oficina i administració, una cuina-office perquè el personal puga menjar i descansar entre torns, un magatzem i una sala de reunions en la qual també poder rebre visites institucionals i de touroperadors, clients comercials o proveïdors.

L'alcaldessa, Tania Baños, ha explicat que amb esta actuació “complim amb la demanda del comité d'empresa que els treballadors i treballadores tinguen un espai adequat en el qual esmorzar, menjar o desconnectar un moment entre torn i torn d'entrada a les Coves de Sant Josep”. En este sentit, el conseller delegat d'Emsevall, Javier Ferreres, ha recordat que actualment les oficines “es troben en un contenidor provisional, en les taquilles només hi ha espai per a la venda d'entrades i de fotografies i el personal no disposa d'un lloc de descans ni de sala per a reunir-se”.

L'habitatge està situat en el Paratge de Sant Josep, a pocs metres de l'accés a les coves, i “ha sigut una oportunitat perquè estava a la venda a un preu de mercat -120.000 euros- avalat amb un informe de valoració econòmica dels serveis tècnics municipals”, ha remarcat l'alcaldessa.

En 2015 l'empresa pública Emsevall “estava en l'UCI, pràcticament a la vora del tancament i en una situació financera molt difícil”, ha assenyalat Baños. Després de quasi 10 anys “de gestió professional hui tenim una empresa pública que dona beneficis i amb capacitat inversora”. A més ha defensat que esta casa “no és per a un equip de govern, sinó que es queda com a patrimoni del poble per al present i el futur” i que “està en un paratge especial i protegit, que hem de protegir i preservar el seu entorn natural d'activitats no sostenibles”.