El ministeri finalitza les obres d'adequació i millora del túnel entre Sant Joan i Mutxamel després d'una inversió de quasi 25 milions

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha finalitzat les obres de millora del túnel de Sant Joan, entre les localitats de Sant Joan i Mutxamel, després d'una inversió realitzada de 24,93 milions d'euros.

Aquest túnel de Sant Joan, situat en l'autovia A-70, té una longitud de 1.840 m i es troba en servei des de 1990. Es tracta d'un fals túnel, amb un tub per a cada calçada, que permet la continuïtat del traçat de la A-70

Les principals actuacions realitzades han consistit en la construcció de 6 noves eixides d'emergència, de tal forma que ara el túnel compta amb un total de 12 eixides, 6 en cada tub. La construcció d'11 nous pous d'extracció, un d'ells doble, on s'han instal·lat 12 nous extractors de fum, que entraran en funcionament en cas d'incendi. La construcció de sengles galeries de serveis a banda i banda del túnel, que permeten la disposició dels cablejats i armaris que connecten les diferents instal·lacions del túnel amb el nou local tècnic. Aquest nou local tècnic, localitzat al costat de l'antic, és el lloc on s'allotgen els equipaments elèctrics necessaris per al funcionament de les noves instal·lacions disposades en el túnel.

També s'ha construït un sistema de drenatge separatiu per a abocaments accidentals i tòxics, independent del drenatge de la calçada. Finalment, s'ha millorat la senyalització interior, s'han disposat noves càmeres digitals amb detector automàtic d'incidències, megafonia, il·luminació d'emergència i nous panells de missatgeria variable, així com l'adequació i modernització del sistema de control del túnel.