Novelda tanca el paratge natural Clots de la Sal i Serra de la Mola als vehicles de motor

L’Ajuntament de Novelda ha tancat definitivament les dues barreres situades en el vial de servei del riu Vinalopó que recorre el Paratge Natural Municipal Clots de la Sal i Serra de la Mola, amb l’objectiu d’evitar el pas de vehicles a motor a través d’un espai catalogat com a pista forestal i potenciar l’ús respectuós d’aquest, al mateix temps que ha instal·lat senyalística informativa sobre prohibicions i usos permesos en el paratge.

Després de detectar el mal ús del vial de servei del riu, una zona inundable catalogada com a llit públic i pista forestal, on són freqüents els abocaments incontrolats de residus i que s’ha convertit en punt d’accés de motocicletes i vehicles tot terreny, el departament de Medi Ambient, complint amb les directrius de l’Ordenança d’Ús Públic del Paratge Natural Municipal Clots de la Sal i Serra de la Mola i la normativa de circulació de vehicles a motor que impedeix el seu pas per zones forestals, va procedir l’any passat a instal·lar cadenes i passos senderista i ciclista en les vies d’accés al paratge, una actuació que s’ha completat amb la instal·lació de senyals informatius de trànsit i la baixada definitiva de les barreres que donen pas al paratge a través del vial del riu.

El regidor de Medi Ambient, Rubén Millán, ha assenyalat que amb aquesta acció sol es permetrà l’ús de vehicles per a labors de vigilància, manteniment de l’espai i canals de reg existents en el paratge natural, “potenciant formes de trànsit més respectuoses, com el senderisme, el passeig a cavall o amb bicicleta”.

Millán ha subratllat que aquesta actuació “respon a les innombrables queixes de senderistes, corredors de muntanya i ciclistes que han traslladat el seu malestar en detectar l’augment de motoristes en les zones forestals del municipi, una situació que posa en greu risc a la resta d’usuaris” i ha assegurat que “s’espera que amb la col·locació dels senyals de trànsit i la baixada de les barreres s’elimine els usos no permesos en el paratge”.