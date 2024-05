Alzira descarta la proposta d’urbanització del PAI del Torretxó en considerar que no és viable econòmicament

L'Ajuntament d'Alzira ha descartat la proposta d’urbanització del PAI (Programa d'Actuació Integrada) del Torretxó en considerar que la proposta econòmica no és viable. L’alcalde, Alfons Domínguez junt amb el regidor d’Hisenda, Urbanisme i Contractació, Andrés Gomis, han comparegut per a explicar els motius de la no adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del Sector PPR 11-Torretxó Unitat d'Execució 1, UEI 111, que es tractarà el pròxim dimecres en el Ple de l’Ajuntament d’Alzira.

En este procediment, es va aprovar l’alternativa tècnica però finalment es proposa no adjudicar la proposició jurídico-econòmica. Es pren esta decisió una vegada recavats tots els informes que la mesa de programació ha estimat necessaris, i donat que els informes jurídics i econòmics han resultat desfavorables, ja que consideren que la proposta no és viable econòmicament i que no complix les bases de programació. Segons l’informe econòmic confeccionat per a una consultora especialitzada, l’import total podria arribar als 8,5 milions d’euros.

Andrés Gomis ha explicat que “durant el temps en què s’han estat elaborant estos informes hem volgut ser prudents, fins a comptar amb tota la informació necessària. Però ara que tenim estos elements pensem que és important informar amb transparència d’esta resolució, explicar les gestions realitzades i els motius que, jurídicament i econòmicament, impedixen esta adjudicació”.

L’alcalde també ha explicat que “esta no adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a esta proposta no significa que deixem de treballar per a buscar el desenvolupament d’este sector tan important per avançar en la connexió amb l’Hospital de la Ribera o per a la major integració de l’Alquerieta i el Torretxó amb la ciutat. També pensem que és una ubicació interessant per a ampliar el parc de vivendes de protecció pública o per a agrupar serveis públics consolidant el paper de la seu de la Policia Local”.

Per això, l’alcalde i el regidor han insistit que continuarà treballant-se en plantejaments de gestió més sostenibles econòmicament, que puguen ser per diferents fases, per exemple, o que efectivament permeten desenvolupar-ho pagant en espècie, en terrenys, sense necessitat de comprar tot el sòl residencial que fa el projecte inviable. Així mateix han explicat que s’estan estudiant diferents línies de treball per a ampliar l’oferta de vivenda de lloguer assequible, complementàries amb el projecte EUROPAN. Gomis ha afegit que “l’informe econòmic ens indica que hi hauria fórmules per poder avançar en la urbanització del sector més sostenible i viable econòmicament. Amb esta idea, anem a treballar des de ja per veure de quina manera es pot urbanitzar i consolidar este sector”.