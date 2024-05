Vila-real i Adif tanquen un pla de treball per a integrar la via fèrria al terme municipal i analitzar la supressió de la passarel·la

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch; la directora general de Planificació, Estratègia i Projectes d'Adif, Montserrat Rallo i la directora de Planificació Funcional, M. Valverde Lage, es van reunir la setmana passada per a avançar en la integració de la via al seu pas pel terme municipal i l'anàlisi de la supressió de la passarel·la elevada de l'estació de trens de Vila-real. En la reunió, van participar també el regidor de Territori, Emilio M. Obiol; el subdirector d'Estacions Est d'Adif, Juan Cano; l'arquitecte municipal, Ernesto Ramos, i l'enginyer municipal, Carlos Arenós.

En la trobada es va acordar l'anàlisi i estudi de la via fèrria al seu pas pel terme municipal, en particular en allò relacionat amb la supressió de la passarel·la. “La directora general ha vingut amb el seu equip tècnic a Vila-real amb una solució per a eliminar la passarel·la, que és el nostre objectiu més immediat i prioritari i fer un pas inferior. Totes dues parts coincidim en la necessitat d'anar més enllà. És el moment de lluitar per una adequada integració i la millora del tren al seu pas per Vila-real”, argumenta l'alcalde.

“Coincidim que el més urgent és l'àmbit de l'estació de tren, però és el moment de posar les llums llargues i plantejar solucions integrals que ens garantisquen la integració de la via en els 2,3 km de recorregut pel terme municipal, i mantenir l'estació en la seua ubicació actual, modernitzar l'edifici i el seu entorn, coordinat amb la creació de l'intercanviador de transports que està previst a la zona”, incideix Benlloch. Amb aquest objectiu, Adif i l'Ajuntament avançaran en les propostes, que es presentaran en una pròxima reunió prevista per a octubre.

L'alcalde ha volgut agrair el compromís mostrat per la directora general i el seu equip per a “resoldre la situació de la passarel·la de l'estació, la fi de la qual està, ara, més pròxim”. “Però no sols això; han entés que una ciutat com Vila-real, amb totes les oportunitats que tenim en l'horitzó, no pot seguir com fins ara i mereix una solució d'integració de la via fèrria en el terme municipal. Les propostes que es plantejaran, amb algunes accions d'integració urbana en diversos punts, poden ser molt interessants per al futur de Vila-real. Encara que la urgència està en l'estació, no ens quedem ací: volem una solució definitiva per a permetre'ns el futur i per això hem visitat amb tot l'equip tècnic els 2,3 quilòmetres de recorregut urbà de la via al seu pas per Vila-real”, conclou.