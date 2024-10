El PP aconsegueix per primera vegada l'alcaldia de Benifairó de la Valldigna i el PSPV expulsarà als seus regidors per cedir-li-la

El PP ha aconseguit l'alcaldia a Benifairó de la Valldigna per primera vegada en la història de la democràcia, i ho fa gràcies als socialistes en un ple amb majoria aclaparadora d'esquerres, tant actual com històricament. El nou alcalde, José Luis Ferrando, va aconseguir la setmana passada la vara de comandament del municipi de la Safor, de poc més de 1.500 habitants.

I és que històricament Benifairó de la Valldigna ha estat governat pel PSPV en 6 mandats i per Bloc/Compromís en 4 (el primer mandat el va exercir un independent). I la situació tornava a reflectir-se en aquest mandat, ja que el ple està conformat per 3 edils de Compromís, 3 del PSPV, 2 del PP i Proposem Esquerra 1 (formació que gestiona la regidoria de Cultura).

Però després de dos mandats de Compromís el PSPV es va aliar amb el PP per a desbancar als valencianistes, que van tornar a ser la força més votada. En el pacte s'establia que el primer any el governaria el socialista Marc Vercher, que cediria la vara de comandament el segon any al PP -relleu que es va complir la setmana passada- i aquesta tornaria a les mans del PSPV en els dos últims anys. Però aquesta cessió de l'alcaldia al PP no està ben vista per la direcció del PSPV, ja que asseguren que no estaven informats d'aquest relleu dins del pacte.

Davant aquesta situació el PSPV va advertir a Vercher que s'exposava a l'expulsió, i després de consumar-se la cessió de l'alcaldia la direcció li ha obert un expedient a l'ex alcalde -l'únic militant dels tres edils-, mentre que els altres dos, d'acabar l'expedient en expulsió, no podran continuar sent grup socialista a l'ajuntament i hauran de passar al grup de No Adscrits.

L'origen de la situació es va produir fa 9 anys, quan en 2015 no es va poder materialitzar un pacte entre Compromís i PSPV i la formació valencianista va governar en minoria durant dos mandats. Així afirmen que la intenció de Compromís era fer el mateix en el present mandat, però després d'aconseguir el PP un edil més (va passar d'un a dos representants en el ple) l'aritmètica va possibilitar el pacte amb la dreta per a accedir a l'alcaldia.

Crítiques de Compromís

Des de Compromís Safor-Valldigna, en un comunicat, han acusat el PSPV de “tornar a incomplir” el pacte del Botànic “pel qual, en cas que no hi haguera pacte, es deixaria governar a la llista més votada, que va ser la de Compromís”.

“Amb el resultat del ple d'aquest dijous, el PSOE provincial ha consentit que a Benifairó de la Valldigna s'hagen prioritzat els interessos partidistes per damunt del benestar de les persones i del poble. Un poble que sempre ha sigut d'esquerres i que gràcies al PSOE tindrà un alcalde de dretes per primera vegada en la història de la democràcia”, han censurat.