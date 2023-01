El Projecte Posidònia arriba als centres educatius de Dénia amb l’activitat de conscienciació 'Missatge en una botella'

L’alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, i els edils d’Educació, Melani Ivars; Transició Ecològica, Maite Pérez Conejero; i Platges, Pepe Doménech, han rebut als representants de la Fundació Oceanogràfic, la directora gerent, Leocadia García Bartual, i el responsable del Projecte Posidònia, Francisco Torner, a la platja Punta del Raset.

L’acte, emmarcat dins dels esdeveniments per a promocionar la defensa i posada en valor de les praderes de posidònia oceànica que poblen les aigües del litoral de la Marina Alta, ha servit per a encetar l’activitat educativa ‘Missatge en una botella’. La campanya de divulgació per a crear noves pautes de conducta entre els més menuts amb l’ecosistema marí es desenvoluparà en les escoles de Dénia, el Poble Nou de Benitatxell, Teulada-Moraira i Calp.

‘Missatge en una botella’ és un viatge imaginari que els escolars de la Marina Alta faran durant els pròxims mesos amb la finalitat de reflexionar sobre les principals amenaces que afecten la biodiversitat marina del Mediterrània i, després, promoure una bona pràctica per tal de minimitzar estes amenaces.

Cada classe custodia la botella durant un cert període de temps i adquirix un compromís col·lectiu que constitueix un repte ambiental fins a final de curs. El repte es transforma en cinta de posidònia oceànica que viatja a l’interior d’esta botella pels diversos centres escolars de la Marina Alta fins a constituir una praderia, un pulmó al Mediterrani.

L’alcalde, els regidors deniers i els responsables del Projecte Posidònia han encetat este fil de bones pràctiques escrivint les seues propostes per a preservar el medi marí en cintes de posidònia de cartolina que després han introduït a la botella.

A més, l’activitat inclou un quadern de bitàcola on els escolars anotaran les accions de conscienciació realitzades, les reflexions i els compromisos dels menuts respecte a la defensa del medi marí.

L’entrega d’un cofre amb aquest quadern, juntament amb la botella on es guardaran les idees per a conservar l’ecosistema, s’ha efectuat aquest matí a la platja Punta del Raset. El primer col·legi a rebre-la ha sigut el Pou de la Muntanya. També s’han sumat a la iniciativa els col·legis Cervantes, Les Vessanes, Pare Pere de Jesús Pobre i Paidos, i els instituts Historiador Chabàs i Maria Ibars.

El cofre viatjarà pels centres educatius de Dénia entre gener i maig. Una vegada acabada l’activitat, la botella amb tots els compromisos serà entregada a l’Oceanogràfic en el II Congrés Escolar de Biodiversitat Marina, que tancarà esta etapa del projecte.

També està previst realitzar un concurs de dibuix amb la posidònia com a tema central. Els treballs seleccionats en el concurs 'Posidonarte' s’exposaran en diferents llocs de la ciutat.

L’activitat d’este matí ha acabat amb la solta d’una tortuga recuperada al centre ARCA del Mar, que simbolitza el viatge per la mar de la botella que guardarà les aportacions dels xiquets i xiquetes de la comarca.

La tortuga va ser capturada per una barca de pesca el mes de desembre passat. És un mascle jove, que l’alumnat del Pou de la Muntanya ha batejat com 'Poseidón'.

Projecte Posidònia

La Fundació Oceanogràfic té un compromís en la defensa de la posidònia, element natural de les nostres costes que oxigena l’aigua i la neteja, a més de protegir les costes de l’arrossegada d’arena. És per això que l’Ajuntament de Dénia, junt amb el fons temàtic solidari Mediterranean Fund de Banca March, col·labora en el desenvolupament d’aquestes activitats dins del Projecte Posidònia.

L’Oceanogràfic ha desenvolupat un estudi cartogràfic per ubicar les praderes de posidònia a les nostres costes com primera part del projecte. L’estudi s’ha realitzat amb l’ajuda d’un sonar d'escombratge lateral i prospeccions videogràfiques, i comprén tres zones del litoral de la Marina Alta amb una gran riquesa vegetal, però també amb un gran risc derivat de l’activitat humana que sumen més de 7.000 hectàrees de pradera submarines: la zona de l’Almadrava, l’àrea marina del parc natural del Montgó i l’espai marí d’Ifac. El resultat visual de les intervencions científiques es pot consultar a l’aplicació mòbil gratuïta ‘Projecte Posidònia’.

Després d’aquestes actuacions tècnic-científiques, la segona part del projecte se centra en la divulgació i les acciones educatives amb la comunitat estudiantil de Dénia, Poble Nou de Benitatxell, Teulada-Moraira i Calp de nivells entre educació infantil i batxillerat.