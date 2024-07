El PSPV acusa al govern de Vinaròs de tindre “segrestada” la nova passarel·la sobre el riu Cèrvol i de fer perillar el finançament europeu

El PSPV de Vinaròs ha acusat al govern de PVI, PP i Vox de tindre “segrestada” la passarel·la ciclopedestre recentment construïda sobre el riu Cèrvol. Els socialistes asseguren que es tracta d'un “segrest polític” i que la intenció és “abocar dubtes sobre la construcció de la passarel·la”.

Afirmen així que s'ha contractat una auditoria “per crear un relat de que alguna cosa no està clara i així intentar que no es justifiquen els fons EDUSI a Europa” perquè es tracta d'un projecte de l'anterior govern progressista.

D'una altra banda també acusen a l'executiu municipal de que “intenten ofegar les empreses contractistes rebutjant pagar les certificacions d’obra des del mes de desembre amb el conseqüents retards i interessos de demora acumulats per l’ajuntament i per les butxaques de totes i tots els vinarossencs”.

Des del govern municipal el vicealcalde Juan Amat (PP) ha contestat que la passarel·la és una infraestructura construïda en el domini públic marítim-terrestre “i tal com marca la legislació, Costes ha de mostrar conformitat amb l'obra, abans de la seua obertura, tal com han informat a aquest efecte l'arquitecta municipal i la TAG de l'Ajuntament”.

El vicealcalde insistia que “estem seguint la normativa establerta i retirarem les tanques quan els tècnics municipals ens el possibiliten. I per descomptat, el que no farem és actuar arbitràriament en contra del criteri dels tècnics per capritx o les urgències d'Alsina (l'ex alcalde socialista de Vinaròs) que ja ha donat mostres de saltar-se la llei a conveniència, i aquest no és el nostre model”.

Durant la roda de premsa Amat també ha volgut desmentir que l'Ajuntament endarrerisca els pagaments a l'empresa constructora de manera arbitrària. Segons explicava “la UTE, no està pagant a les subcontractistes, així que seguint en tot moment les indicacions dels serveis tècnics de l'Ajuntament, estem prenent les precaucions oportunes, com és la nostra obligació, per a protegir els interessos del Consistori i dels qui la UTE no paga”.