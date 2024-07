PSPV i Compromís presenten el pressupost de Vila-real que arriba als 58,2 milions després d'aconseguir el nou acord de govern

L'Ajuntament de Vila-real donarà llum verda a un pressupost de 58,2 milions d'euros fruit de l'acord polític entre el PSPV i Compromís. L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i qui és ja vicealcaldessa del consistori, Maria Fajardo, han presentat els comptes d'este 2024 que s'elevaran a la seua aprovació en Ple en els pròxims dies i que suposen un “pressupost responsable, possible i seriós”, segons el primer edil.

Benlloch ha destacat que es tracta d'“una molt bona notícia per a la ciutat que tinguem un nou govern, que tinguem estabilitat i que puguem tindre un nou pressupost municipal”. L'alcalde ha detallat que el pressupost ascendeix a 58.246.689 euros, la qual cosa suposa un increment de 4.731.689 euros respecte al pressupost de 2023 per l'augment de l'aportació que realitza el Govern central a través de la participació en els ingressos de l'Estat per a fer front a les despeses del dia a dia. En 2024, esta aportació superarà els 20 milions d'euros, una quantitat que, unida als 30,8 milions d'euros d'ingressos per l'Impost de Béns immobles (IBI), suposen el gruix d'ingressos municipals. Quant a les despeses, el personal representa un percentatge “molt important”, tal com ha assenyalat l'alcalde, qui ha remarcat que “malgrat això, des de l'Ajuntament mai hem deixat d'apostar pel personal municipal”.

Per la seua banda, la vicealcaldessa, Maria Fajardo, ha desgranat el capítol d'inversions, que ascendeix a 1.828.715 euros, i ha incidit en algunes de les actuacions més destacades. En l'eix de la protecció del patrimoni, Fajardo ha anunciat els projectes per a l'adequació de l'entorn de la Torre Motxa amb motiu del 750é aniversari de la fundació de la ciutat. Els comptes també inclouen consignació per a adequar l'alqueria del Carme així com la capella dels Àngels, adquirida recentment per l'Ajuntament, a més del projecte per a completar la remodelació del Convent Espai d'Art.

En l'apartat de la millora dels serveis i atenció a la ciutadania, el pressupost contempla l'adequació del Forn d'Avall, edifici annex a l'Ajuntament, per a situar el departament d'Atenció i Tràmits, a fi d'agilitzar l'atenció a la ciutadania“; també està prevista una nova fase d'adequació de l'edifici del Gran Casino i Teatre Tagoba perquè puga estar ”al màxim rendiment“. En matèria de mobilitat, Fajardo ha destacat l'obertura dels carrers Isabel de Villena i Serra d'Irta, mentre que en l'apartat d'inversions també s'inclou consignació per a fer front a les sentències urbanístiques fermes que té sobre la taula el consistori.

Respecte a l'aliança amb la societat, que s'eleva a 3.594.875 euros, Fajardo ha indicat que s'han realitzat ajustos en els convenis amb els criteris de “prioritzar sempre l'atenció a les persones, l'ajuda als més vulnerables i la promoció de la nostra ciutat en tots els seus vessants”. Entre els convenis, la primera tinenta d'alcalde ha volgut posar el focus en el suport a la “memòria democràtica i la defensa de la llengua” com a contrapunt a “els atacs i les retallades dels governs de dreta i ultradreta”. També, com a novetat, el suport a la implantació del reg per degoteig en la partida Madrigal per a afavorir l'estalvi hídric i la sostenibilitat; les subvencions de concurrència competitiva per als clubs esportius, “de manera que es garantisca el principi d'objectivitat i equitat en les ajudes que concedeix el consistori”; i també les ajudes a l'eficiència energètica per a continuar avançant en la implantació d'energia solar en edificis municipals.

En el capítol de Personal, que suposa un total de 22.334.152 euros, es fa un primer pas per a avançar en la Relació de Llocs de Treball, en incloure els complements de la plantilla de la Policia Local en nòmina. A més, es contempla l'aplicació de l'augment del 2% en el salari dels funcionaris aprovat pel Govern central, amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2024.