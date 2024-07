PSPV i Compromís signen el pacte de govern de la Llum de Tol a Vila-real

L'alcalde de Vila-real, el socialista José Benlloch, i la portaveu de Compromís, Maria Fajardo, han signat el pacte de la Llum de Tol, l'acord de govern que donarà estabilitat a l'Ajuntament de Vila-real. Un “acord històric”, en paraules de l'alcalde, que “marca una diferència en la situació d'inestabilitat política que es viu en altres àmbits polítics” i que permetrà “construir una ciutat millor per al futur, la nova Vila-real del segle XXI que volem”, a més de ser “un dic de contenció de les polítiques regressives de la dreta i la ultradreta”, tal i com ha remarcat la portaveu de Compromís.

L'acord, que s'ha signat en un espai simbòlic com és la Llum de Tol, antiga instal·lació fabril d'energia hidràulica i símbol de l'arribada de la modernitat i la industrialització de Vila-real, implica l'entrada dels tres regidors de Compromís al govern. Maria Fajardo serà primera tinent d'alcalde (vicealcaldessa) i es convertirà en la primera dona regidora de Serveis Públics (incloent-hi Medi Ambient, Cementeri i Agricultura), a més d'assumir la Regidoria d'Igualtat. Dora Saura serà regidora de Cultura i Gent gran i Santi Cortells serà regidor de Normalització Lingüística, Arxiu Municipal, i també es farà càrrec de dues regidories de nova creació: Transparència i Diàleg intercultural. A més, l'alcalde ha avançat que Fajardo i Cortells formaran part de la Junta de Govern, una incorporació que es produirà ja la pròxima setmana.

Benlloch ha insistit en el fet que és un pacte sòlid, “basat en un diàleg i un decàleg treballat” per part de tots els regidors, als quals l'alcalde ha donat les gràcies. “El decàleg parla d'una ciutat millor per al futur, que és el que hem de construir; és un acord per a la Vila-real del 2030, per a la nova Vila-real del segle XXI, que ha de superar una manera de governar contra la que volem lluitar, la de la dreta i la ultradreta, un pacte que ha de fer de Vila-real una ciutat inclusiva i solidària, però que també genere oportunitats i lideratge”, ha asseverat.

Per la seua banda, la portaveu de Compromís, Maria Fajardo, ha afirmat que “tenim clares les prioritats que el nostre municipi necessita per a seguir endavant” i ha assegurat que “per Vila-real i des del cor, ens deixarem la pell per a millorar la vida de les persones que ací vivim”. Així mateix, Fajardo ha subratllat que “treballarem perquè els nostres xiquets i xiquetes puguen heretar una ciutat més verda i sostenible; perquè el masclisme desaparega de les nostres places, dels nostres carrers i de les nostres vides; perquè la gent més desprotegida i més vulnerable del nostre poble tinga, a Ca la Vila, l'oportunitat de tirar endavant; no defallirem en la lluita per recuperar la memòria democràtica. Deixarem clar que la nostra llengua no es toca i en definitiva, lluitarem per fer de Vila-real eixa aldea gal·la que combatrà les polítiques regressives de la dreta i la ultradreta”.

Benlloch ha agraït també a tots dos partits, PSPV i Compromís, i la seua militància per “la seua col·laboració i el seu aval”. En particular també ha agraït a la secretària general del PSPV de Vila-real, Silvia Gómez, i li ha desitjat molts èxits en les Corts Valencianes per a “seguir treballant en la defensa de Vila-real”. També ha agraït a Maria Fajardo i al secretari general de Compromís per Vila-real, Elies Casalta, per liderar el procés des del seu partit.

L'alcalde ha anunciat que la delegació de regidories als representants de Compromís es farà efectiva a finals d'agost i vindrà acompanyada també per una reorganització de la resta de competències dels regidors del PSPV per a crear “un govern nou, amb els 14 regidors, la majoria absoluta més gran de la província, i amb una entesa molt potent”.